    Neuralink, 2026'da beyin implantlarını seri üretime geçirmeyi hedefliyor

    Elon Musk'ın şirketi Neuralink, 2026 yılında beyin implantlarını seri üretime geçirmeyi ve ameliyat süreçlerini tamamen otomatik hale getirmeyi planlıyor.       

    Neuralink, 2026'da seri üretime geçirmeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink, 2026 yılı itibarıyla beyin implantlarının seri üretimine geçmeyi ve bu implantların yerleştirilme sürecini tamamen otomatik hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu adımın beyin–bilgisayar arayüzlerinin tıbbi kullanımını önemli ölçüde hızlandıracağını belirtiyor.

    Ameliyatlar tam otomatik hale gelecek

    Musk'ın açıklamasına göre Neuralink, manuel cerrahi aşamaları tamamen ortadan kaldırarak otomasyon temelli bir operasyon süreci oluşturmayı planlıyor. Geliştirilen implantlar; omurilik yaralanmaları ve ağır nörolojik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

    Neuralink, 2026'da seri üretime geçirmeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin ilk hastalarından biri, implant sayesinde bilgisayar kullanabildiğini, oyun oynayabildiğini, internette gezinebildiğini ve yalnızca düşünce gücüyle imleci hareket ettirebildiğini gösterdi. Neuralink, ABD'deki düzenleyici kurumların onaylarının ardından 2024 yılında insan denemelerine başlamıştı.

    Eylül ayında yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar ağır felçli 12 kişi Neuralink implantlarını aktif olarak kullanıyor ve dijital ile fiziksel cihazları zihinleriyle kontrol edebiliyor.

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

