Neuralink, 2026'da beyin implantlarını seri üretime geçirmeyi hedefliyor

Ameliyatlar tam otomatik hale gelecek
Musk'ın açıklamasına göre Neuralink, manuel cerrahi aşamaları tamamen ortadan kaldırarak otomasyon temelli bir operasyon süreci oluşturmayı planlıyor. Geliştirilen implantlar; omurilik yaralanmaları ve ağır nörolojik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.
Eylül ayında yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar ağır felçli 12 kişi Neuralink implantlarını aktif olarak kullanıyor ve dijital ile fiziksel cihazları zihinleriyle kontrol edebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: