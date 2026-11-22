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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Neuralink, bir kullanıcının GTA 6 oyununu tamamen düşünce gücüyle oynadığı yeni görüntüleri yayınladı. Telepathy teknolojisi, beynin hareket sinyallerini algılayıp dijital komutlara çeviriyor. Katılımcı, implant sayesinde oyundaki sürat teknesi ile uçağı düşünceleriyle kullandı. Şirket, bu sistemle felçli bireylerin dijital cihazları bağımsızca kullanabilmesini hedefliyor. Şirket ayrıca görme engelliler için geliştirdiği yeni implant projeleri üzerinde de çalışıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, beyin implantı teknolojisinin yeteneklerini gösteren yeni bir video paylaştı. Klinik deneylere katılan bir kişi, Neuralink implantını kullanarak GTA 6 oynadı. Beyin sinyalleriyle oyundaki sürat teknesini ve uçağı kontrol etti.

GTA 6’yı düşünceleriyle oynadı

20 Kasım'da paylaşılan yaklaşık iki dakikalık görüntülerde oyuncunun bir köprünün altından geçerek ağaçlarla çevrili dar bir kanala girdiği ve kendisine verilen paketi toplamak için ilerlediği görülüyor. Daha sonra ise bir deniz uçağını uçurup indirdi ve araç sürdü.

Neuralink'in X hesabından paylaşılan videoda oyun görüntülerinin yanı sıra katılımcının kamerası, sinir sinyallerini gerçek zamanlı olarak çözümlüyor gösterge paneli ve bir oyun kumandası grafiği de yer alıyor. Beyinden gelen komutlar algılandıkça sanal kumandadaki ilgili girişler aydınlanıyor. Öte yandan hangi konsolun kullanıldığı veya katılımcının kimliği açıklanmadı.

Görüntülerde oyuncunun bazı küçük fiziksel hareketler ve parmak dokunuşları da yaptığı görülüyor. Bununla birlikte implantın, oyun içindeki farklı kontrol komutlarının yerine getirilmesini sağlayabildiği belirtiliyor. Katılımcı, daha önce yalnızca iPad ekranına basarak oynanabilen basit oyunlarla sınırlı olduğunu, Neuralink sayesinde çok daha kapsamlı oyunları kontrol edebildiğini ifade ediyor.

Neuralink Telepathy nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör

Gösteride kullanılan teknoloji, Neuralink'in Telepathy adını verdiği beyin-bilgisayar arayüzüne (BCI) dayanıyor. Sistem, beynin el hareketlerini kontrol eden bölgesindeki sinirsel aktiviteyi algılayarak kullanıcının hareket etme niyetini dijital komutlara dönüştürüyor.

Örneğin kullanıcı elini hareket ettirmeyi düşündüğünde implant, bu niyetle ilişkili sinir sinyallerini algılıyor. Ardından bilgisayar imlecini hareket ettirme, tıklama ve ekranda gezinme gibi komutlar oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, belirli beyin aktivitesi örüntülerini farklı dijital komutlarla eşleştirmeyi öğrenmek için eğitim süreçlerinden geçiyor.

Neuralink, klinik deneylerde Telepathy sisteminin yeteneklerini farklı kullanım alanlarına genişletmeyi de araştırıyor. Deneysel çalışmalar kapsamında oyun konsolları, klavyeler, tekerlekli sandalyeler ve robotik kolların beyin sinyalleriyle kontrol edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak bu özelliklerin tamamı klinik araştırmalara katılan herkese sunulmuyor.

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Teknolojinin öncelikli amacı, felç nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden kişilerin dijital cihazlarla bağımsız şekilde etkileşim kurabilmesini sağlamak. Bu kapsamda omurilik yaralanması, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle kuadripleji yaşayan kişiler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan bu, Neuralink'in oyun alanındaki ilk gösterimi değil. Şirket, 2024 yılında ilk PRIME çalışmasının katılımcısı Noland Arbaugh'un implantla bilgisayar imlecini kontrol edebildiğini ve Civilization VI ile Mario Kart oynayabildiğini göstermişti.

Görme implantı da onay bekliyor

Neuralink'in çalışmaları yalnızca hareket kabiliyetini yeniden kazandırmaya odaklanmıyor. Şirket, ciddi görme kaybı yaşayan kişilere görsel algı kazandırmayı amaçlayan Blindsight isimli başka bir beyin implantı üzerinde de çalışıyor.

Elon Musk, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada Blindsight'ın mühendislik açısından hazır olduğunu ancak düzenleyici kurumlardan onay beklediğini söyledi. Teknoloji, hasarlı gözleri veya optik sinirleri devre dışı bırakarak doğrudan beynin görsel korteksini uyarmayı hedefliyor. Bu amaçla görsel bilgiler, beynin yorumlayabileceği elektriksel sinyallere dönüştürülüyor.

Musk, sistemin ilerleyen dönemde doğuştan görme engelli kişilerde bile kullanılabileceğini öne sürüyor. Ancak Blindsight'ın insanlarda işlevsel görmeyi yeniden kazandırabildiği henüz kanıtlanmış değil. İki yıl önce ABD’de FDA kurumu Blindsight'a çığır açan cihaz statüsü vermişti.

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Neuralink ile GTA 6 oynandı: Oyunu düşünceleriyle kontrol etti

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