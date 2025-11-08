Neuralink implantı ALS hastasına yeniden ‘etrafına bakma’ yetisi kazandırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İnsan yeteneklerini geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen transhümanizm akımı artık yalnızca felsefi bir tartışma olmaktan çıkıyor. Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri Elon Musk’ın Neuralink şirketinin geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini kullanan Brad Smith’in hikayesi oldu.

Neuralink devrimi gümbür gümbür ilerliyor

Smith, ileri evre ALS nedeniyle yedi yıldır neredeyse tüm motor kontrolünü kaybetmiş durumda. Daha önce, harfleri göz hareketleriyle seçebildiği Eyegaze adlı bir sistemle iletişim kuruyordu. Ancak bu sistem yalnızca uygun ışık koşullarında çalıştığı için Smith’in hareket alanı ve iletişim imkânı oldukça sınırlıydı.

Kasım 2024’te Smith, Neuralink’in beyin implantını alan üçüncü kişi ve aynı zamanda bu denemede yer alan ilk ALS hastası olmuştu. Başlangıçta bilgisayar imlecini düşünce yoluyla hareket ettirmeyi öğrenen Smith, daha sonra implantını Insta360 Link 2 adlı 4K çözünürlüklü, motorize gimbala sahip bir webcam ile entegre etti. Böylece yalnızca düşünerek kamerayı döndürebiliyor, yukarı-aşağı hareket ettirebiliyor ve yakınlaştırma yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Smith, bu sistemi “ikinci bir çift göz” olarak tanımlıyor çünkü artık odada olup biteni takip edebiliyor, konuşmalara yönelip çevresiyle daha doğal etkileşim kurabiliyor. Hatta Insta360, Smith ve ailesiyle doğrudan iletişime geçerek kamerayı onun ihtiyaçlarına göre optimize etti.

Lenovo AI Glasses V1 4 gün önce eklendi

Mühendisler, Neuralink’in sinyallerini kameraya daha doğal şekilde aktarabilmek için arayüzü yeniden kalibre etti. Yapılan yazılım düzenlemeleri sayesinde kamera artık Smith’in zihinsel komutlarına daha hızlı ve akıcı biçimde yanıt veriyor.

Neuralink’in başarı örnekleri etkileyici

Halihazırda 12 kişi Neuralink’in beyin implantlarını kullanıyor. Ve her birinde inanılmaz ve umut verici gelişmeler yaşanıyor. Bir başka ALS hastası olan Nick, robotik kolu kontrol ederek kendi kendine yemek yemeyi başardı. Motor nöron hastalığı nedeniyle felçli olan Paul ise ameliyattan birkaç saat sonra bilgisayarı kontrol etmeye ve sonrasında en sevdiği oyunu Dawn of War’ı oynamaya başladı.

Şirketin N1 implantını ilk alanlardan olan ve omurilik yaralanması geçiren Alex Conley ise halihazırda bir robotik kolu kontrol ederek neredeyse tüm günlük işlemlerini kendisi yapmaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Neuralink implantı ALS hastasına etrafına bakma yetisi kazandırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: