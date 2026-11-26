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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Neuralink, ALS hastalarına yönelik beyin implantı için FDA'dan resmi klinik çalışma onayı aldı. LINK adı verilen çalışmada, felçli bireylerin düşünce gücüyle bilgisayar kullanabilmesi hedefleniyor. Kafatasına yerleştirilen kablosuz implant, beyindeki motor sinyalleri dijital komutlara dönüştürüyor. Özel bir cerrahi robotla uygulanacak süreç, iki yıllık takibi kapsıyor. Cihaz henüz deneysel aşamada olsa da felçli hastaların bağımsızlığı için büyük umut vadediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi için LINK adı verilen kritik klinik çalışmasını başlatmasına onay verdi. Araştırmada, ALS nedeniyle ağır felç yaşayan kişilerin yalnızca düşüncelerini kullanarak dijital cihazları kontrol edebilmesi hedefleniyor.

Neuralink'in beyin implantı nasıl çalışıyor?

LINK çalışmasında Neuralink'in N1 beyin implantının güvenliği ve etkinliği değerlendirilecek. Kafatasının içine yerleştirilen cihaz, beynin hareketlerle ilişkili motor korteks bölgesindeki sinirsel aktiviteleri kaydediyor. Beyne yerleştirilen ince elektrot iplikleri, hareket etme niyetine bağlı elektriksel sinyalleri algılayarak dijital komutlara dönüştürüyor.

Bu sayede kullanıcılar, ellerini fiziksel olarak hareket ettirmeden bilgisayar imlecini kontrol edebiliyor. Örneğin kişi, elini hareket ettirdiğini hayal ederek ekrandaki imleci yönlendirebiliyor.

Neuralink'in Telepathy programı kapsamında daha önce imleç kontrolü ve fare işlevleri gösterilmişti. Katılımcılar sol, sağ ve orta tıklama gibi işlemlerin yanı sıra mesajlaşma, internette gezinme, kod yazma, dijital çizimler oluşturma ve GTA 6 gibi video oyunları oynama gibi etkinliklerde de implantı kullandı.

İmplantın beyne yerleştirilmesi için şirketin geliştirdiği R1 cerrahi robotu kullanılıyor. N1 cihazı kafatasının içine yerleştirildiği için vücudun dışında kablo veya batarya bulunmuyor. Bilgisayarla kablosuz iletişim kuran sistem, aynı zamanda kafa derisi üzerinden kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Klinik çalışma 24 aya kadar takip içerecek

Tam Boyutta Gör Neuralink'in yeni çalışması, daha önce yürütülen erken aşama insan deneylerinin devamı niteliğinde. Şirketin PRIME programı kapsamında ABD, Kanada ve İngiltere'de 30'dan fazla kişiye implant yerleştirildi. Katılımcılar, sistemle bugüne kadar toplamda binlerce saatlik gerçek kullanım deneyimi elde etti.

LINK çalışmasında ise kullanıcıların günlük yaşamda bağımsızlığını ne ölçüde artırabildiği de değerlendirilecek. Araştırmacılar implantın uzun vadeli güvenilirliğini ve güvenliğini takip edecek.

Çalışmaya ALS hastalığı nedeniyle ağır felç yaşayan yetişkinler katılabilecek. Neuralink'in açıkladığı klinik süreçte sağlık taraması, beyin görüntüleme, implant ameliyatı, cihaz eğitimi ve takip değerlendirmeleri bulunuyor. İmplantın yerleştirilmesinin ardından 24 aya kadar takip yapılması planlanıyor.

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Şirket, 25 Kasım'da duyurduğu çalışmanın katılımcı başvurularını açmış durumda. Ancak toplam katılımcı sayısı ve sürecin gerçekleştirileceği merkezlerin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Onay, ticari kullanım için değil

LINK, Neuralink'in insan deneylerinde erken fizibilite aşamasından daha ileri bir klinik araştırma aşamasına geçtiğini gösteriyor. Kritik (pivotal) klinik çalışmalar, bir tıbbi cihazın belirli bir kullanım amacı için güvenliğini ve etkinliğini daha kapsamlı biçimde değerlendirmeyi hedefliyor. Elde edilen sonuçlar, ileride yapılabilecek düzenleyici başvurular için bilimsel kanıt oluşturabiliyor.

Bununla birlikte FDA'nın LINK çalışmasına verdiği onay, Neuralink implantının genel tıbbi kullanım için onaylandığı anlamına gelmiyor. Cihaz halen deneysel olarak sınıflandırılıyor ve yalnızca yetkilendirilmiş klinik araştırmalar kapsamında kullanılabiliyor.

Elon Musk'ın kurduğu Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü alanında önemli yatırımlar alan şirketlerden biri. Şirket, geçen yıl 650 milyon dolarlık yatırım turunu tamamlamış ve 9 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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Neuralink’in beyin implantı ALS hastaları için onayı aldı

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