Neuralink'in yeni beyin çipini Samsung üretebilir

Samsung ile 4nm üretim planı
İddialara göre Neuralink’in yeni çipi, Samsung’un 4nm üretim süreci kullanılarak üretilebilir. Şirketin bu daha olgun üretim düğümünü tercih etmesinin nedeni olarak, en yeni süreçlere kıyasla daha yüksek stabilite ve zamanında teslimat avantajı gösteriliyor.
Bu adım gerçekleşirse, Elon Musk’ın daha önce farklı projelerde iş birliği yaptığı Samsung ile bağlarını daha da güçlendirecek. Musk daha önce otonom sürüş ve yapay zeka çipleri için de Samsung ile benzer anlaşmalar yapmıştı.
TSMC yerine Samsung tercihi
Önceki nesil Neuralink çiplerinin üretiminde Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC görev almıştı. Ancak yeni süreçte Samsung’un öne çıkması, TSMC’nin artan talep nedeniyle üretim kapasitesinin zorlanmasına bağlanıyor. Özellikle yapay zeka patlamasıyla birlikte NVIDIA gibi şirketlerin yüksek hacimli siparişleri TSMC’nin üretim hatlarında yoğunluk oluşturmuş durumda.
Beyin-bilgisayar iletişiminde yeni aşama
Dördüncü nesil Neuralink çipinin en önemli farkı, yalnızca beyin sinyallerini okumakla kalmayıp aynı zamanda cihazlardan beyne geri veri aktarabilmesi olacak. Bu çift yönlü iletişim sayesinde teorik olarak görme kaybı gibi durumlarda nöronların doğrudan uyarılmasıyla fonksiyonların geri kazandırılması mümkün olabilir.
Mevcut planlamaya göre Samsung’un 2027’nin ilk yarısında test üretimine başlaması, seri üretimin ise yıl sonuna doğru devreye alınması hedefleniyor. Samsung’un dökümhane biriminin kârlılığa 2028 civarında ulaşması beklenirken, bu tür büyük ölçekli anlaşmalar şirket için büyük önem taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: