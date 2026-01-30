Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Neuralink, körlüğü gideren cihazını ilk defa insanda deneyecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan Blindsight adlı cihazını ilk kez bir insana yerleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Peki cihaz nasıl çalışıyor?

    Neuralink, körlüğü gideren cihazını ilk defa insanda deneyecek Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan Blindsight adlı cihazını ilk kez bir insana yerleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Gerekli düzenleyici onayların alınması halinde bu adım, tam körlüğün tedavisinde tarihi bir dönüm noktası olabilir.

    Duyuru, Neuralink’in felçli bir hastaya ilk beyin çipini takmasının ikinci yıl dönümüne denk geldi. Şirket, klinik deneylerin kapsamının genişletildiğini ve Eylül ayında 12 olan katılımcı sayısının dünya genelinde 21’e yükseldiğini açıkladı.

    Blindsight nasıl çalışıyor?

    Blindsight, görme kaybının tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerden tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Hasar görmüş gözleri ve optik sinirleri devre dışı bırakan sistem, muhtemelen gözlüğe entegre edilecek küçük bir kamera aracılığıyla çevresel görüntüleri topluyor. Bu veriler kablosuz olarak beyne yerleştirilen bir implanta iletiliyor ve implant, doğrudan beynin görsel korteksini uyarıyor.

    Neuralink, körlüğü gideren cihazını ilk defa insanda deneyecek Tam Boyutta Gör

    Musk, beklentileri bilinçli şekilde sınırlı tutuyor. İlk aşamada elde edilecek görüntülerin düşük çözünürlüklü ve pikselli bir yapıda olacağını söylüyor. Ancak zamanla beynin bu sinyallere uyum sağlamasıyla görme kalitesinin artabileceğini belirtiyor. Teknoloji, hem gözlerini hem de optik sinirlerini kaybetmiş bireyler için tasarlandı. Musk’a göre, görsel korteksi sağlam olduğu sürece doğuştan kör bireylerin bile ilk kez görme deneyimi yaşaması teorik olarak mümkün olabilir.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Blindsight’a Eylül 2024’te “Çığır Açan Tıbbi Cihaz” statüsü verdi. Bu unvan, geri döndürülemez derecede ağır hastalıkları hedefleyen cihazlar için değerlendirme sürecini hızlandırıyor; ancak doğrudan onay anlamına gelmiyor.

    Gelecekte süper görüş için de kullanılabilir

    Musk, Blindsight’ın ileride yalnızca normal insan görmesini geri kazandırmakla sınırlı kalmayabileceğini öne sürüyor. Gelecek sürümlerin kızılötesi, morötesi hatta radar benzeri algılama biçimlerini mümkün kılabileceğini ve bunun insan duyularını doğal sınırlarının ötesine taşıyabileceğini dile getiriyor.

    Buna karşın bazı akademisyenler temkinli olunması gerektiğini savunuyor. Washington Üniversitesi’nde 2024’te yayımlanan bir araştırma, kortekse yerleştirilen implantların yüksek çözünürlüklü bir görme sunmasının zor olabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, elektrotlarla yapılan uyarıların nöronlar tarafından pikseller gibi algılanmaması. Yine de araştırmacılara göre, sınırlı bir görme yetisi bile bugün hiçbir tedavi seçeneği olmayan hastalar için hayatı kökten değiştirebilir.

    Kaynakça https://www.thenews.com.pk/latest/1390244-neuralink-prepares-first-human-trials-of-blindsight-implant https://www.moneycontrol.com/europe/?url=https://www.moneycontrol.com/technology/elon-musk-says-neuralink-is-ready-for-first-human-implant-of-brain-device-designed-to-help-blind-people-see-article-13796262.html/amp
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doblo 1.2 puretech yorum pencere mermerinden gelen soğuk nasıl engellenir egm plaka seçme rulman uğultu sesi sahibinden premium galeri ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum