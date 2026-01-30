Neuralink, körlüğü gideren cihazını ilk defa insanda deneyecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan Blindsight adlı cihazını ilk kez bir insana yerleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Gerekli düzenleyici onayların alınması halinde bu adım, tam körlüğün tedavisinde tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Duyuru, Neuralink’in felçli bir hastaya ilk beyin çipini takmasının ikinci yıl dönümüne denk geldi. Şirket, klinik deneylerin kapsamının genişletildiğini ve Eylül ayında 12 olan katılımcı sayısının dünya genelinde 21’e yükseldiğini açıkladı.

Blindsight nasıl çalışıyor?

Blindsight, görme kaybının tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerden tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Hasar görmüş gözleri ve optik sinirleri devre dışı bırakan sistem, muhtemelen gözlüğe entegre edilecek küçük bir kamera aracılığıyla çevresel görüntüleri topluyor. Bu veriler kablosuz olarak beyne yerleştirilen bir implanta iletiliyor ve implant, doğrudan beynin görsel korteksini uyarıyor.

Tam Boyutta Gör

Musk, beklentileri bilinçli şekilde sınırlı tutuyor. İlk aşamada elde edilecek görüntülerin düşük çözünürlüklü ve pikselli bir yapıda olacağını söylüyor. Ancak zamanla beynin bu sinyallere uyum sağlamasıyla görme kalitesinin artabileceğini belirtiyor. Teknoloji, hem gözlerini hem de optik sinirlerini kaybetmiş bireyler için tasarlandı. Musk’a göre, görsel korteksi sağlam olduğu sürece doğuştan kör bireylerin bile ilk kez görme deneyimi yaşaması teorik olarak mümkün olabilir.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Blindsight’a Eylül 2024’te “Çığır Açan Tıbbi Cihaz” statüsü verdi. Bu unvan, geri döndürülemez derecede ağır hastalıkları hedefleyen cihazlar için değerlendirme sürecini hızlandırıyor; ancak doğrudan onay anlamına gelmiyor.

Apple Watch'ın hipertansiyon bildirimleri Türkiye'ye geldi 2 gün önce eklendi

Gelecekte süper görüş için de kullanılabilir

Musk, Blindsight’ın ileride yalnızca normal insan görmesini geri kazandırmakla sınırlı kalmayabileceğini öne sürüyor. Gelecek sürümlerin kızılötesi, morötesi hatta radar benzeri algılama biçimlerini mümkün kılabileceğini ve bunun insan duyularını doğal sınırlarının ötesine taşıyabileceğini dile getiriyor.

Buna karşın bazı akademisyenler temkinli olunması gerektiğini savunuyor. Washington Üniversitesi’nde 2024’te yayımlanan bir araştırma, kortekse yerleştirilen implantların yüksek çözünürlüklü bir görme sunmasının zor olabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, elektrotlarla yapılan uyarıların nöronlar tarafından pikseller gibi algılanmaması. Yine de araştırmacılara göre, sınırlı bir görme yetisi bile bugün hiçbir tedavi seçeneği olmayan hastalar için hayatı kökten değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Neuralink, körlüğü gideren cihazını ilk defa insanda deneyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: