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    Matrix serisinin ilham aldığı Neuromancer dizisinden ilk fragman geldi

    William Gibson imzalı Neuromancer romanınını diziye uyarlayan Apple TV ilk fragmanı ve yayın tarihini paylaştı. Matrix hayranları dizide tanıdık pek çok öge bulacak. 

    Matrix Tam Boyutta Gör
    Matrix serisinin sinema dünyasına yaptığı etki yıllardır devam ederken seriye ilham olan kaynaklar da merak konusu olmuştur. Bunlardan birisi olan William Gibson imzalı Neuromancer nihayet ekranlara uyarlanıyor.

    Neuromancer ne anlatıyor?

    Cyberpunk akımının babası olarak da bilinen 1948 doğumlu William Gibson, uzun yıllardır sinema dünyasını da besleyen pek çok romana imza atıyor. Wachowski kardeşlerin de en çok etkilendikleri yazarların başında gelen Gibson’un Neuromancer romanı yakında ekranlara gelecek.

    1984 yılında piyasaya sürülen Neuromancer, tarihin ilk cyberpunk romanı kabul ediliyor ve Gibson’un da şöhrete kavuşmasını sağlamıştı. Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyor. Sprawl üçlemesinin de başlangıç romanı olan Neuromancer ile Matrix serisi arasında inanılmaz benzerlikler mevcut.

    Henry Case adındaki pis işlere bulaşan hacker, aldığı hackleme işini yaparken The Matrix adındaki sanal ağa ensesine taktığı bir jak ile bağlanıyor. Case ile siyahlar içerisinde dövüşçü kadın Molly iyi bir ikili olurken Zion adında bir yerleşim de mevcut. Romanda yapay zekânın sınırlarını aşmaya çalışması anlatılıyor.

    Neuromancer yayın tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Apple tarafından yayın hakları satın alınan Neuromancer dizisi 10 bölüm olarak 22 Ocak 2027 tarihinde Apple TV platformunda yayında olacak. Callum Turner dizide Case karakterini canlandırıyor. İlgiye göre muhtemelen Sprawl üçlemesini de görebiliriz.

    William Gibson tarafından kaleme alınan Johnny Mnemonic romanı 1995 yılında vizyona girmiş ve başrolünde Keanu Reeves oynamıştı. Yine The Peripheral romanı da 2022 yılında 1 sezonluk dizi olarak karşımıza çıkmıştı.

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