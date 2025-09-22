New York’ta fosilsiz dönem: Yeni binalar tamamen elektrikli olacak

2017’de yapılan bir araştırmaya göre şehirdeki hava kirliliği, yıllık 21,7 milyar dolarlık ek sağlık harcamasına yol açıyor ve çocukluk çağındaki astım vakalarının beşte birine neden oluyor.
Hane başına 5 bin dolar tasarruf sağlanacak
Başlangıçta maliyetlerin artması bekleniyor ancak düşük enerji faturaları sayesinde bu farkın 10 yıl içinde kapanacağı, 30 yılın sonunda ise hane başına yaklaşık 5.000 dolar tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.
Bugün New York’un toplam emisyonlarının %30’u binalardan kaynaklanıyor. Bu kirliliğin temel sebepleri ise doğalgaz ve fuel oil kazanları ile gaz ocakları. Yeni yasa sayesinde bu sistemler; elektrikle çalışan ısı pompaları, indüksiyon ocakları ve benzeri teknolojilerle değiştirilecek.
Bununla birlikte bazı istisnalar mevcut. Restoranlar, sağlık binaları, fabrikalar ve tarımsal yapılar bu yasa kapsamı dışında tutuldu. Öte yandan mevcut fosil yakıtlı binalar da yasadan etkilenmeyecek; yalnızca yeni yapılacak yapılar için geçerli olacak. Eğer elektrik şebekesi talebi karşılayamazsa, yeni binalara da istisna tanınabilecek.
Bu kanunla birlikte, eyalet iklim krizine katkıda bulunan yapıların yapılmasını engellemeyi ve temiz enerji sektörünü, hatta mimarlık ofislerini daha yenilikçi çözümler üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.
Uzun vadede bu dönüşüm temiz enerji şirketlerinin kapasitesini artıracak, maliyetleri düşürecek ve şehirde daha temiz bir hava sağlayacak. Başlangıçta elektrik şebekesi tamamen temiz olmasa da, onu karbonsuzlaştırmak, fosil yakıtla çalışan binaları dönüştürmekten çok daha kolay görülüyor.
Son olarak yasa, dolaylı olarak çatı ve bina cephelerinde güneş panelleri kurulmasını da teşvik ediyor. Çünkü doğalgaz üretmek mümkün değil ama kendi elektriğinizi üretip faturalarınızı düşürmek mümkün.Kaynakça https://www.canarymedia.com/articles/carbon-free-buildings/new-york-finalizes-gas-ban https://nyassembly.gov/all-electric-buildings/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: