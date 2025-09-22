New York’ta fosilsiz dönem: Yeni binalar tamamen elektrikli olacak

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Amerika’nın en şehirleşmiş eyaletlerinden biri olan New York, hava kalitesini artırmak ve karbon emisyonunu azaltmak için önemli bir adım attı. Alınan karara göre, yeni yapılacak binalar tamamen elektrikli olacak ve hiçbir şekilde fosil yakıt kullanılmayacak. 2026 itibarıyla 7 kata kadar ve 9.300 m²’ye kadar olan binalar, 2029’dan itibaren ise büyük yapılar fosil yakıt kullanamayacak.

2017’de yapılan bir araştırmaya göre şehirdeki hava kirliliği, yıllık 21,7 milyar dolarlık ek sağlık harcamasına yol açıyor ve çocukluk çağındaki astım vakalarının beşte birine neden oluyor.

Hane başına 5 bin dolar tasarruf sağlanacak

Başlangıçta maliyetlerin artması bekleniyor ancak düşük enerji faturaları sayesinde bu farkın 10 yıl içinde kapanacağı, 30 yılın sonunda ise hane başına yaklaşık 5.000 dolar tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

Bugün New York’un toplam emisyonlarının %30’u binalardan kaynaklanıyor. Bu kirliliğin temel sebepleri ise doğalgaz ve fuel oil kazanları ile gaz ocakları. Yeni yasa sayesinde bu sistemler; elektrikle çalışan ısı pompaları, indüksiyon ocakları ve benzeri teknolojilerle değiştirilecek.

Tam Boyutta Gör Eyalet, bu dönüşümün avantajlarını anlatan bir web sitesi de hazırladı. Sitede; şebekenin ek yükü kaldırabileceği, güçlendirme çalışmalarının devam ettiği, ısı pompalarının -13 °C’de dahi çalışabildiği ve elektrik kesintilerinde kombilerin de çalışmadığı gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca hem eyalet hem de federal teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair rehberler bulunuyor.

Bununla birlikte bazı istisnalar mevcut. Restoranlar, sağlık binaları, fabrikalar ve tarımsal yapılar bu yasa kapsamı dışında tutuldu. Öte yandan mevcut fosil yakıtlı binalar da yasadan etkilenmeyecek; yalnızca yeni yapılacak yapılar için geçerli olacak. Eğer elektrik şebekesi talebi karşılayamazsa, yeni binalara da istisna tanınabilecek.

Su üstünde güneşi takip eden güneş panelleri: %20 daha verimli 2 gün önce eklendi

Bu kanunla birlikte, eyalet iklim krizine katkıda bulunan yapıların yapılmasını engellemeyi ve temiz enerji sektörünü, hatta mimarlık ofislerini daha yenilikçi çözümler üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni dönemle birlikte binaların daha az enerji tüketmesi, jeotermal ve güneş destekli ısı pompalarının yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca atık ısıyı değerlendiren merkezi sistemler sayesinde, marketlerdeki soğutma cihazlarının ürettiği fazla ısının evlerin ısınmasına katkı sağlaması gibi yenilikçi enerji ağları da gündeme gelebilir.

Uzun vadede bu dönüşüm temiz enerji şirketlerinin kapasitesini artıracak, maliyetleri düşürecek ve şehirde daha temiz bir hava sağlayacak. Başlangıçta elektrik şebekesi tamamen temiz olmasa da, onu karbonsuzlaştırmak, fosil yakıtla çalışan binaları dönüştürmekten çok daha kolay görülüyor.

Son olarak yasa, dolaylı olarak çatı ve bina cephelerinde güneş panelleri kurulmasını da teşvik ediyor. Çünkü doğalgaz üretmek mümkün değil ama kendi elektriğinizi üretip faturalarınızı düşürmek mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

New York’ta fosilsiz dönem: Yeni binalar %100 elektrikli olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: