    New York’ta trafik ücreti etkisini gösterdi: Trafik ve hava kirliliği düştü

    New York şehir merkezine araçla girişi 2025 Ocak ayından itibaren ücretli hale getirdi ve bir çok faydasını yaşadı, yaşıyor. Cornell Üniversitesi, bu uygulamanın sonuçlarını açıkladı.

    Dünyada önemli şehir merkezlerinin trafik sorunu için bölgesel ücretli giriş uygulaması giderek yaygınlaşıyor. İlk olarak Londra’da 2003 yılında başlayan uygulama, Stockholm, Singapur ve Milano’dan sonra son olarak geçtiğimiz New York’ta hayata geçirildi. Uygulama sonuçlarını merak edenler için Cornell Üniversitesi tarafından yapılan ilk bilimsel araştırma yayınlandı.

    Ücretli bölgeye giriş ücreti günlük 9 dolar

    Manhattan’ın 60. Cadde ve güneyinde uygulanan Congestion Relief Zone (CRZ) yani Trafik Azaltma Bölgesinde günlük 9 doları bulan ücretler alınıyor. Yapılan çalışmalara göre halkın %60’ı uygulamanın devam etmesi yönünde görüş bildiriyor.

    Toplam 17.758 gözleme ve 6 aylık bir sürece dayanan çalışma hava kalitesi, hava durumu, araç akış hızı ve araç hacmi verileri üzerine odaklandı. İlk sonuçlara göre şehirde ciddi oranda bir hava kalitesi iyileşmesi gözlemlendi. Akciğerden vücudumuza giren ve bizi zehirleyen PM 2.5 partikül maddelerinde %22’lik bir düşüş gerçekleşti.  İşin ilginç tarafı ise bu hava kalitesi iyileşmesi sadece kısıtlı bölgede değil ona konuşu bölgelerde de yaşandı.

    Şehir içindeki araç trafiği otobillerde %9, ağır kamyonlarda ise %18 oranında düştü. Şehir içi araç hızları ortalama olarak %11 hızlandı. 

    Bunun dışında şehir genelinde gürültü ve kazalar azalmasına karşın yaya trafiği ve mağazaların müşterilerinde önemli bir azalma olmadı. Metro kullanım oranı %7 arttı, araçlar daha az yakıt yakarak tasarrufta bulundu. Uygulama otobüs hızlarını da arttırdı. Bu artış %17 - %47 arasında oldu.

    Holland Tüneli geçiş süresi, Pazartesi günleri

    Ücretlerden elde edilen gelirin yıllık 500 milyon dolara ulaşması beklenirken, bu gelir metro yapımında ve toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesinde kullanılacak.

    Şehir merkezine giden araç sayısı azaldıkça etraftaki trafik de doğal olarak azaldı. Ücretli bölgede bu oran %25 iken Bergen bölgesinde %14, Bronx'ta %10, Manhattan dışı %9, Staten adasında %5 oranında trafik rahatladı. Bu nedenle veriler aslında ücretli bölge dışındaki sürücülerin en büyük faydayı yaşadığı görüldü. Bu da yaşanan zaman kazancının tüm sürücülerin refahını haftalık olarak toplamda 21 milyon dolar arttırdığı anlamına geliyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    emrahmt 1 gün önce

    genconline 5 gün önce

    .

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

