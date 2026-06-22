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    Next'in QLED ve Mini LED TV'leri Prime Day'de indirimde!

    İndirimli televizyon arayanların kaçırmaması gereken Amazon Prime Day indirimleri başladı. Next marka QLED ve MiniLED TV'lerde "en düşük fiyat" fırsatı sunuluyor.

    Google TV işletim sistemine sahip fiyat/performans odaklı bir akıllı televizyon arayanlar için Amazon Prime Day kampanyasında Next marka televizyonlarda dikkat çeken indirimler başladı. Daha önce DonanımHaber YouTube kanalında incelemesini yayınladığımız Next 58 inç QLED TV ve 65 inç Mini LED TV'nin fiyatı son 30 günün en düşük seviyesine indi.

    Next 58 inç 4K QLED Google TV: 17.999 TL

    Next'in QLED ve Mini LED TV'leri Prime Day'de indirimde! Tam Boyutta Gör
    20 bin TL'nin altında Google TV işletim sistemli ve görüntü kalitesiyle öne çıkan bir televizyon arayanlar için Next 58 inç QLED TV dikkat çekici seçeneklerden biri. QLED panel teknolojisi sayesinde 1,07 milyar renk sunabilen televizyon, 2 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesiyle birçok rakibine kıyasla daha akıcı bir kullanım deneyimi vadediyor.

    Google Play Store, Netflix, Disney+, HBO Max ve Prime Video gibi popüler uygulamalar lisanslı olarak kullanılabiliyor. Amazon Prime aboneleri, Prime Video içeriklerini ek ücret ödemeden 4K çözünürlükte izleyebiliyor. Televizyonun fiyatı Prime Day kapsamında son 30 günün en düşük seviyesine indi.

    Satın almak için tıklayın: Next YE-58GFSG8-QLED

    Next 65 inç 144 Hz Mini LED TV: 50.934 TL

    Next'in QLED ve Mini LED TV'leri Prime Day'de indirimde! Tam Boyutta Gör
    Mini LED teknolojisi, sahip olduğu bağımsız karartma bölgeleri sayesinde siyah sahnelerde daha yüksek kontrast sunarak OLED televizyonlara uygun fiyatlı alternatif oluyor. Next'in 65 inçlik bu modeli, 576 yerel karartma bölgesiyle fiyat segmentinde dikkat çekici bir görüntü performansı sunuyor.

    144 Hz yenileme hızına sahip panel, spor karşılaşmalarında, aksiyon sahnelerinde ve oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ses tarafında ise subwoofer destekli 2.1 kanal ses sistemi yer alıyor. Prime Day kampanyasıyla birlikte televizyonun fiyatı son 30 günün en düşük seviyesine geriledi.

    Satın almak için tıklayın: NextStar YE-65IDWP14

    İndirimli Next TV'ler (Son 30 Günün En Düşük Fiyatları)


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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