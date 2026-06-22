Next'in QLED ve Mini LED TV'leri Prime Day'de indirimde!

Google TV işletim sistemine sahip fiyat/performans odaklı bir akıllı televizyon arayanlar için Amazon Prime Day kampanyasında Next marka televizyonlarda dikkat çeken indirimler başladı. Daha önce DonanımHaber YouTube kanalında incelemesini yayınladığımız Next 58 inç QLED TV ve 65 inç Mini LED TV'nin fiyatı son 30 günün en düşük seviyesine indi.
Next 58 inç 4K QLED Google TV: 17.999 TL
Google Play Store, Netflix, Disney+, HBO Max ve Prime Video gibi popüler uygulamalar lisanslı olarak kullanılabiliyor. Amazon Prime aboneleri, Prime Video içeriklerini ek ücret ödemeden 4K çözünürlükte izleyebiliyor. Televizyonun fiyatı Prime Day kapsamında son 30 günün en düşük seviyesine indi.
Satın almak için tıklayın: Next YE-58GFSG8-QLED
Next 65 inç 144 Hz Mini LED TV: 50.934 TL
144 Hz yenileme hızına sahip panel, spor karşılaşmalarında, aksiyon sahnelerinde ve oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ses tarafında ise subwoofer destekli 2.1 kanal ses sistemi yer alıyor. Prime Day kampanyasıyla birlikte televizyonun fiyatı son 30 günün en düşük seviyesine geriledi.
Satın almak için tıklayın: NextStar YE-65IDWP14
İndirimli Next TV'ler (Son 30 Günün En Düşük Fiyatları)
- Next YE-32020GFSG4 32" 82 Ekran HD Çerçevesiz Android TV: 9.599 TL
- Next YE-43GFSG4 43" 109 Ekran Full HD Çerçevesiz Android TV: 13.499 TL
- Next YE-50GFSG8-QLED 50" 127 Ekran UHD 4K Google TV: 20.599 TL
- NextStar YE-55IDG11 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Google MiniLED TV: 29.999 TL
- Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran 4K Google TV: 30.999 TL
- NextStar YE-65IDWG11 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Google MiniLED TV: 35.999 TL
- NextStar YE-85IDWP14 85'' 4K, 2.1 Bass İnside(Subwoofer), 1152 Yerel Karartma,,144Hz, MiniLED TV: 94.999 TL
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çok güzel