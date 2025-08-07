Giriş
    Next Sosyal güncellendi: Yeni özellikler neler?

    TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen Next Sosyal güncellendi. Yeni güncelleme ile çeviri yeteneği iyileştirildi. Arayüzde güncellemeler yapıldı. İşte Next Sosyal'e gelen yenilikler!

    Next Sosyal güncellendi: Yeni özellikler neler? Tam Boyutta Gör
    Alman açık kaynak sosyal medya platformu Mastodon temelli olarak geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal’e kapsamlı güncelleme geldi. Next Sosyal’in web versiyonu ve mobil uygulamaları güncellendi.

    Yeni güncellemeyle birlikte mobil uygulamalardaki giriş, kayıt ve şifre ekranları yenilendi. Artık doğrudan mobil uygulama üzerinden giriş, kayıt ve şifre sıfırlama işlemi yapılabiliyor.

    Android uygulamaya DeepL çeviri altyapısı eklendi. Web’de dil çevirileri iyileştirildi. Artık yabancı dildeki gönderileri Türkçeye daha doğal bir şekilde çevirecek.

    Android’e yeni kullanıcılar için “önerilen hesaplar listesi” eklendi. Ayrıca artık video limiti sunucu üzerinden yönetilebiliyor.

    iOS versiyonda ise giriş, kayıt ve şifre sıfırlama ekranlarında yapılan değişikliğe ek olarak profil linklerinde yönlendirme sorunu çözüldü.

    Next Sosyal güncellendi: Yeni özellikler neler? Tam Boyutta Gör
    Web versiyonda arayüz tasarımı iyileştirildi. Yazı fontu tipi değiştirildi. Sol menüden Listeler sayfası kaldırıldı ve profil arama altyapısı iyileştirildi. Next Sosyal’in yeni özelliklerini kullanmak için iOS ve Android versiyonu güncellemeniz yeterli olacak.

    Next Sosyal'e kaydolmak için: https://giris.t3vakfi.app/tr/kayit 

