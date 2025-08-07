Next Sosyal güncellendi: Yeni özellikler neler?

Yeni güncellemeyle birlikte mobil uygulamalardaki giriş, kayıt ve şifre ekranları yenilendi. Artık doğrudan mobil uygulama üzerinden giriş, kayıt ve şifre sıfırlama işlemi yapılabiliyor.
Android uygulamaya DeepL çeviri altyapısı eklendi. Web’de dil çevirileri iyileştirildi. Artık yabancı dildeki gönderileri Türkçeye daha doğal bir şekilde çevirecek.
Android’e yeni kullanıcılar için “önerilen hesaplar listesi” eklendi. Ayrıca artık video limiti sunucu üzerinden yönetilebiliyor.
iOS versiyonda ise giriş, kayıt ve şifre sıfırlama ekranlarında yapılan değişikliğe ek olarak profil linklerinde yönlendirme sorunu çözüldü.
Next Sosyal'e kaydolmak için: https://giris.t3vakfi.app/tr/kayitBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: