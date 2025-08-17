Next Sosyal ağı 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ahlaklı yapay zekâ sloganı ile kullanıma sunulan Next Sosyal ağı hızlı büyümesine devam ediyor. Uygulama mağazalarında üst sıralarda kendisine yer bulan Next Sosyal ağı 1 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Next Sosyal hızlı büyüyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon kullanıcı şerefine önemli bir hediye kampanyası başlattıklarını duyurdu.

NEXT Teknofest Sosyal kullanıma açıldı 3 hf. önce eklendi

22 Ağustos tarihine kadar #NSosyalBenim etiketi ile Next Sosyal platformundan paylaşım yapanlara PS5 Pro konsol, GoPro, Monster bilgisayar, Samsung tablet, Bluetooth kulaklık gibi hediyeler kazanma şansı verilecek.

Kullanıcı verilerini Türkiye’de muhafaza ederek güvenli bir özgürlük vadeden platform, topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanıyor. Ayrıca platform T3AI adında bir yapay zekâ robotu da barındırıyor.

