Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Next Sosyal ağı 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde hayata geçirilen yapay zekâ destekli Next Sosyal ağı kısa süre içerisinde bir milyon aboneyi geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 

    Next Sosyal Tam Boyutta Gör
    Ahlaklı yapay zekâ sloganı ile kullanıma sunulan Next Sosyal ağı hızlı büyümesine devam ediyor. Uygulama mağazalarında üst sıralarda kendisine yer bulan Next Sosyal ağı 1 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. 

    Next Sosyal hızlı büyüyor

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon kullanıcı şerefine önemli bir hediye kampanyası başlattıklarını duyurdu. 

    22 Ağustos tarihine kadar #NSosyalBenim etiketi ile Next Sosyal platformundan paylaşım yapanlara PS5 Pro konsol, GoPro, Monster bilgisayar, Samsung tablet, Bluetooth kulaklık gibi hediyeler kazanma şansı verilecek. 

    Kullanıcı verilerini Türkiye’de muhafaza ederek güvenli bir özgürlük vadeden platform, topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanıyor. Ayrıca platform T3AI adında bir yapay zekâ robotu da barındırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    50 Kişi Okuyor (10 Üye, 40 Misafir) 28 Masaüstü 22 Mobil
    FlowMotion, ahtapu, orc_lord ve 6 üye daha okuyor
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    725 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    next sosyal, Teknoloji Haberleri ve Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sahte kimlik yapma elektrikli araçlarda akü var mı hangikredi kampanya kodu 2025 fitcare hair kullanıcı yorumları faturaya ek alınan telefon borcu kapatma vodafone

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum