Next Sosyal ağı 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon kullanıcı şerefine önemli bir hediye kampanyası başlattıklarını duyurdu.
22 Ağustos tarihine kadar #NSosyalBenim etiketi ile Next Sosyal platformundan paylaşım yapanlara PS5 Pro konsol, GoPro, Monster bilgisayar, Samsung tablet, Bluetooth kulaklık gibi hediyeler kazanma şansı verilecek.
Kullanıcı verilerini Türkiye'de muhafaza ederek güvenli bir özgürlük vadeden platform, topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanıyor. Ayrıca platform T3AI adında bir yapay zekâ robotu da barındırıyor.
