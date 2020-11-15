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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nicehash RX6800’in kazma performansını yalanladı

    RX 6800’ün geçtiğimiz günlerde ortaya atılan madencilik performansı iddiası oyuncuları tedirgin etmişti. Nicehash’ın RX 6000 hakkındaki tahmini gönülleri ferahlattı.
    2 sa.
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    Metehan Göktaş
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    Nicehash RX6800’in kazma performansını yalanladı
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    RDNA2 mimarili RX 6000 serisi enerji verimliliğiyle bir hayli iddialı. Haftanın başlarında ortaya atılan madencilik performansı iddiaları oyuncu camiasını endişelendirmişti.

    RX 6800'ün kazı performansı

    Kripto para kazma servisi Nicehash’a göre RX 6800 iddia edildiği kadar hızlı kazamayacak. Firmanın tahminine göre RX 6800 50-70 MH/s arasında kazma hızında çalışacak. Bu da kartı RX 5700 serisinin biraz üzerinde konumlandırıyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü"

    RTX Ampere’de yaşanan stok sıkıntısının ardından donanım dünyasının RX 6000 serisinden beklentisi büyük. ASUS’tan bir yetkilinin geçtiğimiz hafta stoklarla ilgili yaptığı açıklama ise oyuncuların tadını kaçırmıştı. Görünüşe göre en azından RX 570/580 döneminde yaşanana benzer bir furya ihtimali düşük.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nicehash_refutes_radeon_rx_6800_mining_rumours_-_great_news_for_gamers/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen GENÇ_EFENDİ
    umarim sana da 2 el kronik sorunlu bir kart gelirde... bozulacak karti millete satmanin ne demek olduğunu anlarsin
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    scutaro (Gökhan Yalçın) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    3090'a %50 fark atıyordu.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlık : Nicehash RX6800’in kazma performansını yalanladı



    İçerik : Nicehash’ın RX 6000 hakkındaki tahmini gönülleri ferahlattı.



    Kesin bilgi yayalım.
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    GENÇ_EFENDİ 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elimdeki gtx 1080tileri çıkarıp 2. elde satmam lazım kaç senedir çalışıyor bozulmasına az kaldı.Full sistemi rx6800 taşıyacaktım umarım yalan değildir.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) GENÇ_EFENDİ
    umarim sana da 2 el kronik sorunlu bir kart gelirde... bozulacak karti millete satmanin ne demek olduğunu anlarsin
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    -Rusher- (eren ballı) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) GENÇ_EFENDİ
    yani bu saatten sonra 1080ti alanada üzülmem hele hele 3000 üstü fiyata alanlara.
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    Zero Limit 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kazma performans 🤣
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