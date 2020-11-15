Nicehash RX6800’in kazma performansını yalanladı

Tam Boyutta Gör

RDNA2 mimarili RX 6000 serisi enerji verimliliğiyle bir hayli iddialı. Haftanın başlarında ortaya atılan madencilik performansı iddiaları oyuncu camiasını endişelendirmişti.

RX 6800'ün kazı performansı

Kripto para kazma servisi Nicehash’a göre RX 6800 iddia edildiği kadar hızlı kazamayacak. Firmanın tahminine göre RX 6800 50-70 MH/s arasında kazma hızında çalışacak. Bu da kartı RX 5700 serisinin biraz üzerinde konumlandırıyor.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü"

RTX Ampere’de yaşanan stok sıkıntısının ardından donanım dünyasının RX 6000 serisinden beklentisi büyük. ASUS’tan bir yetkilinin geçtiğimiz hafta stoklarla ilgili yaptığı açıklama ise oyuncuların tadını kaçırmıştı. Görünüşe göre en azından RX 570/580 döneminde yaşanana benzer bir furya ihtimali düşük.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nicehash_refutes_radeon_rx_6800_mining_rumours_-_great_news_for_gamers/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.