Nike'tan ayaklara "spa" yapan fütüristik akıllı terlik

Ayağı ısıtan ve titreten terlik
Nike Air Zoom Hyperslide'ın en dikkat çekici yanı, üst kısmına manyetik olarak takılan Hyperslide Pods adlı modüller. Bu modüller, ayağa ısı ve titreşim uygulayarak kasların gevşemesine ve toparlanma sürecine destek olmayı amaçlıyor.
Hyperslide Pods, Bluetooth üzerinden Hyperice uygulamasına bağlanarak ısı ve titreşim seviyelerinin ayrıntılı şekilde ayarlanmasına imkan tanıyor. Uygulama kullanılmasa bile modüller üzerindeki fiziksel düğmelerle tüm kontroller gerçekleştirilebiliyor.
Üzerindeki LED göstergeler ise ısı, titreşim ve pil durumunu anlık olarak gösteriyor. Yaklaşık bir saatlik pil ömrü sunan modüller, ortalama 10 dakikalık kullanım baz alındığında altı toparlanma seansı sağlayabiliyor. Şarj işlemi ise USB-C üzerinden yapılıyor.
Fiyatı 249 dolar
Nike'ın daha önce tanıttığı Hyperboot modeli hava basınçlı masaj özelliği sunarken, Air Zoom Hyperslide bu sistemi taşımıyor. Yeni model tamamen ısı ve titreşim odaklı bir toparlanma deneyimi sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: