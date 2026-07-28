Nike'tan ayaklara "spa" yapan fütüristik akıllı terlik

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Tam Boyutta Gör Spor teknolojileri alanındaki ürün yelpazesini genişleten Nike, Hyperice ile geliştirdiği yeni Air Zoom Hyperslide modelini tanıttı. İlk bakışta sıradan bir terlik gibi görünen ürün, manyetik modülleri sayesinde ayağı ısıtıp titreştirerek antrenman sonrası toparlanmayı destekliyor.

Ayağı ısıtan ve titreten terlik

Nike Air Zoom Hyperslide'ın en dikkat çekici yanı, üst kısmına manyetik olarak takılan Hyperslide Pods adlı modüller. Bu modüller, ayağa ısı ve titreşim uygulayarak kasların gevşemesine ve toparlanma sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar üç farklı ısı seviyesi ve üç farklı titreşim modu arasından seçim yapabiliyor. Isıtma sistemi 42,8 ile 47,2 derece arasında çalışıyor. Nike ve Hyperice, ısıtma özelliği kullanılırken çorap giyilmesini öneriyor.

Hyperslide Pods, Bluetooth üzerinden Hyperice uygulamasına bağlanarak ısı ve titreşim seviyelerinin ayrıntılı şekilde ayarlanmasına imkan tanıyor. Uygulama kullanılmasa bile modüller üzerindeki fiziksel düğmelerle tüm kontroller gerçekleştirilebiliyor.

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Üzerindeki LED göstergeler ise ısı, titreşim ve pil durumunu anlık olarak gösteriyor. Yaklaşık bir saatlik pil ömrü sunan modüller, ortalama 10 dakikalık kullanım baz alındığında altı toparlanma seansı sağlayabiliyor. Şarj işlemi ise USB-C üzerinden yapılıyor.

Fiyatı 249 dolar

Tam Boyutta Gör ABD'de M4/W5 ile M18/W19, Avrupa'da ise 36 ile 52.5 numara aralığında satışa çıkacak Air Zoom Hyperslide, 29 Eylül'de 249 dolar fiyatla Nike ve Hyperice'in internet sitelerinde, ayrıca Best Buy ve Dick's Sporting Goods mağazalarında raflardaki yerini alacak. Ürün siyah ve Orewood adı verilen açık bej renk seçenekleriyle sunulacak.

Nike'ın daha önce tanıttığı Hyperboot modeli hava basınçlı masaj özelliği sunarken, Air Zoom Hyperslide bu sistemi taşımıyor. Yeni model tamamen ısı ve titreşim odaklı bir toparlanma deneyimi sunuyor.

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