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Nikon Coolpix S560; 12 kişiye kadar yüz algılayabilen kamera

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,9b
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21
Diğer
knight
Haber Editörü
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[font="Verdana"](Imaging.nikon.com adresinden alıntıdır)
Dijital kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Nikon, S560 modelini duyurarak Coolpix ailesine yeni bir üye daha ekliyor. 93 x 54.5 x 23.5 mm boyutlarında ve batarya, hafıza kartı olmaksızın 130 gram ağırlıkta tasarlanan S560, 10 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç alıyor. Kameranın Nikkor lensinin 5 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabildiğini ekleyelim. Kompakt kameralarda artık standart haline gelen görüntü stabilizasyon özelliğinin S560'da unutulmaması sevindirici görünüyor. Bu özellik sayesinde zorlu koşullarda titreşimin önüne belli ölçüde geçilebilmekte. Kamerada ISO seviyesini 64 ile 3200 arasında seçebiliyoruz. Ancak kompakt sınıftaki cihazlardaki sensör boyutu hesaba katılacak olursa 3200 çok yüksek bir değer. Fotoğraflarda kalite olumsuz yönde etkilenecektir. Bunlar dışında kamerada 2.7 inç boyutunda 230.000 piksellik TFT ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekranda parlamaların önüne geçilmesi için özel bir yüzey mevcut. 640x480@30 FPS video kaydı yapabilen kameranın 44 MB'lık dahili belleğini SD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. S560'ın diğer bir ilginç özelliği ise 12 kişiye kadar yüz algılayabilmesi. Böylece grup çekimlerinde kullanıcının en iyi sonuca ulaşması amaçlanmış. Nikon S560'ın 29 ağustosta Japonya'da piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
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Nightwolf.35 9 yıl
ürünü satın aldım ve kullandım. 150 tl'den çok fazla eder, kaliteli ürün. doğru ayarlanırsa çekimler çok net. iso 3200 ise boru değil, son derece faydalı çekimler alabiliyor. ard arda çekim (burst) modu da var, geniş ekran çekim modu da var. yani cihaz çok fonksiyonel ve kaliteli..
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albati 9 yıl
ISO 3200 DSLR'lerin çoğunda istenen sonucu vermezken kompakt makinede nasıl çok faydalı oluyor anlayamadım.
Bİ fotoyla örneklerseniz iyi olur aslında.
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Hirotaro 11 yıl
150ytl lik makina...
151ytl etmez
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korayus 11 yıl

Orjinalden alıntı: ..Knight..

[ S560'ın diğer bir ilginç özelliği ise 12 kişiye kadar yüz algılayabilmesi. Böylece gurup çekimlerinde kullanıcının en iyi sonuca ulaşması amaçlanmış.


Ben burada ne demek istediniz anlayamadım. 12 kişi yüz tanıyınca noluyor? Biri önde diğeri geride durunca her ikisini de bir şekilde net mi çekiyor? Yüz tanımanın avantaşını bilen varsa yazsın lütfen.
Saygılar...
Koray Üstüner
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..Knight.. 11 yıl
Ben burada ne demek istediniz anlayamadım. 12 kişi yüz tanıyınca noluyor? Biri önde diğeri geride durunca her ikisini de bir şekilde net mi çekiyor? Yüz tanımanın avantaşını bilen varsa yazsın lütfen.
Saygılar...
Koray Üstüner


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Örnek üzerinde göstermek doğru olacak. Eklediğim örnekte 5 kişinin yer aldığını görüyoruz ve karelerden de anlaşılabileceği gibi kamera 5 farklı kişinin yüzünü algılamış ve odaklanmış durumda. Bu özellik ile yüzlerin net olması amaçlanıyor. Nikon'un yeni kamerası S560 ise 12 farklı kişiyi algılayabiliyor.
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ayhanjan 11 yıl
sıradan bir compact işte
artısı fazla yüz tanıması...


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yekoo 11 yıl
Dijital makinelerede sürekli kafa karıştıran gereksiz özellikler ekliyolar.
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metin 11 yıl
3200iso da çektiği fotoyu merak ettim
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