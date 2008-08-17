Nikon Coolpix S560; 12 kişiye kadar yüz algılayabilen kamera

[font="Verdana"](Imaging.nikon.com adresinden alıntıdır)

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Dijital kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Nikon, S560 modelini duyurarak Coolpix ailesine yeni bir üye daha ekliyor. 93 x 54.5 x 23.5 mm boyutlarında ve batarya, hafıza kartı olmaksızın 130 gram ağırlıkta tasarlanan S560, 10 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç alıyor. Kameranın Nikkor lensinin 5 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabildiğini ekleyelim. Kompakt kameralarda artık standart haline gelen görüntü stabilizasyon özelliğinin S560'da unutulmaması sevindirici görünüyor. Bu özellik sayesinde zorlu koşullarda titreşimin önüne belli ölçüde geçilebilmekte. Kamerada ISO seviyesini 64 ile 3200 arasında seçebiliyoruz. Ancak kompakt sınıftaki cihazlardaki sensör boyutu hesaba katılacak olursa 3200 çok yüksek bir değer. Fotoğraflarda kalite olumsuz yönde etkilenecektir. Bunlar dışında kamerada 2.7 inç boyutunda 230.000 piksellik TFT ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekranda parlamaların önüne geçilmesi için özel bir yüzey mevcut. 640x480@30 FPS video kaydı yapabilen kameranın 44 MB'lık dahili belleğini SD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. S560'ın diğer bir ilginç özelliği ise 12 kişiye kadar yüz algılayabilmesi. Böylece grup çekimlerinde kullanıcının en iyi sonuca ulaşması amaçlanmış. Nikon S560'ın 29 ağustosta Japonya'da piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.