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    Nintendo'dan Sony'ye rest: Fiziksel oyunlar devam edecek

    Nintendo, Switch 2 için fiziksel oyun desteğini sonlandırmayı planlamadığını açıkladı. Şirket, oyuncuların tercihlerine göre kartuş ve dijital oyun seçeneklerini sunmayı sürdürecek.

    Nintendo'dan Sony'ye rest: Fiziksel oyunlar devam edecek Tam Boyutta Gör
    Nintendo, oyun sektöründe dijital dağıtımın ağırlığı artarken fiziksel oyunlara desteğini sürdüreceğini doğruladı. Nintendo'nun Latin Amerika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bill van Zyll, Switch 2 için fiziksel oyunların geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Switch 2 için fiziksel oyunlar kalkmıyor

    Kaçıranlar için Sony, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada, Ocak 2028'den itibaren yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini durduracağını duyurdu. Bu tarihten önce piyasaya sürülen oyunların ise söz konusu değişiklikten etkilenmeyeceği belirtiliyor. Nintendo'nun Latin Amerika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bill van Zyll ise, şirketin dağıtım biçimini belirlerken kullanıcıların tercihlerini dikkate aldığını belirtti.

    Switch 2'nin hem fiziksel hem de dijital oyunları desteklediğini hatırlatan yönetici, mevcut seçenekleri ortadan kaldırmaya yönelik bir planlarının bulunmadığını söyledi. Özellikle Latin Amerika pazarında fiziksel oyunların hâlâ popüler olduğunu belirten van Zyll, Brezilya'daki oyuncuların bu formata daha fazla ilgi gösterdiğini söylüyor.

    Günümüzde Nintendo Switch 2, fiziksel oyun tarafında iki farklı seçeneğe sahip. Geleneksel kartuşlar oyun verilerini içerirken Game-Key Card adı verilen kartlar, oyunun Nintendo sunucularından indirilmesini gerektiriyor. Her iki format da mağazalarda fiziksel ürün olarak satılıyor. Ancak Game-Key Card'lar, geleneksel kartuşlarla aynı çevrimdışı kurulum imkânını sunmuyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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