Nintendo'dan yanıt geldi: Switch 2 için fiyat artışı kapıda mı?

Tam Boyutta Gör Bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve RAM fiyatlarındaki artış, donanım üreticileri için maliyet baskısını artırmaya devam ediyor. Bu tablo içinde Nintendo Switch 2'nin fiyatının yükselip yükselmeyeceği uzun süredir merak konusu. Son olarak Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, Switch 2 için fiyat artışı iddialarına yanıt verdi.

Nintendo, Switch 2 fiyatlarını koruyacak

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, artan bellek maliyetlerine rağmen şirketin şu aşamada fiyat artışı konusunda temkinli davrandığını bir kez daha vurguladı. Furukawa, son mali raporun soru-cevap bölümünde yaptığı açıklamada, kısa vadeli sektör dalgalanmalarının karar süreçlerini "aşırı şekilde etkilemesini istemediklerini" söyledi.

Nintendo'nun yaklaşımı, daha önce olası gümrük vergileri gündeme geldiğinde sergilenen tutumla benzerlik gösteriyor. O dönemde de fiyat artışı ihtimali bir hazırlık mesajı olarak dile getirilmiş, ancak somut bir adım atılmamıştı. Furukawa, bellek maliyetleri için de benzer bir çizgi izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Başkana göre fiyatlandırma kararları yalnızca kârlılık üzerinden şekillenmiyor.

Platformun benimsenme oranı, satış performansı ve genel pazar koşulları da değerlendirmeye alınıyor. Bu da Switch 2'nin mevcut satış ivmesini koruması hâlinde, artan donanım maliyetlerinin yazılım gelirleriyle dengelenebileceği anlamına geliyor. Nitekim Switch 2, 2025 yılında 17,37 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak güçlü performans gösterdi. Bu da Nintendo'ya donanım tarafındaki olası kâr kayıplarını tolere edebilme alanı sağlıyor.

