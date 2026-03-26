Nintendo, oyun fiyatlarında çift tarifeye geçiyor

Tam Boyutta Gör Oyun sektöründe fiyat politikaları son yıllarda belirgin şekilde değişirken, yeni nesil konsollar bu dönüşümü daha görünür hale getiriyor. Bu kapsamda dikkat çeken hamle Nintendo cephesinden geldi. Şirket, Nintendo Switch 2 için geliştirdiği birinci parti oyunlarda fiziksel ve dijital sürümler arasında fiyat farkı uygulamaya hazırlanıyor.

Dijital oyunlar daha ucuz olacak

Bu yaklaşımın ilk örneği ise Yoshi and the Mysterious Book olacak.

21 Mayıs'ta çıkacak oyun, Nintendo eShop üzerinden 60 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. Aynı oyunun fiziksel sürümü ise perakende satış noktalarında 70 dolar seviyesinde olacak. Önceki dönemde Nintendo'nun birinci parti oyunları genellikle satın alma kanalına bakılmaksızın aynı fiyatla satılıyordu.

Benzer bir fiyat farkı daha önce Donkey Kong Bananza için bazı bölgelerde görülmüştü. Ancak bu yeni modelin daha geniş çapta uygulanacağı anlaşılıyor. Öte yandan bu değişim, fiziksel kopya tercih eden kullanıcılar açısından hayal kırıklığı olabilir. Çünkü birçok Switch 2 kartuşu artık yalnızca indirme bağlantısı içeren "game key card" formatına yönelmiş durumda. Bu da fiziksel ürünün değer algısını zayıflatıyor.

