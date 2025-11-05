Nintendo ve Palworld kavgası büyüyor: Karakter çağırma patenti inceleme altında

Nintendo patentine inceleme
Gelen bilgilere göre ABD Patent Ofisi şefi John Squires, kurum tarihinde nadir gerçekleşen bir olaya imza attı. Bizzat inisiyatif alarak Nintendo’nın ilgili patentinin tekrar incelenmesi için çalışma başlattı.
Pek çok uzmanın gereksiz ve dezavantaj oluşturucu olarak tabir ettiği karakter çağırma patentinin inceleme sonuçları şimdiden merakla bekleniyor. Patent üzerinde bir olumsuz kanaat oluşursa Palworld için iyi, Nintendo için kötü haber zira gelecekte pek çok oyun için bir kapı aralanmış olacak. Şimdilik inceleme sonucunun ne olacağına dair kesin bir tahmin yapılamıyor.