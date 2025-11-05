Nintendo ve Palworld kavgası büyüyor: Karakter çağırma patenti inceleme altında

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına önemli bir giriş yapan Palworld, barındırdığı mekanikler nedeniyle Nintendo ile davalık olmuştu. Nintendo karakterlerin çağırılması ve savaşa sürülmesi ile ilgili patentini ihlal ettiği için oyunun engellenmesini talep ediyordu.

Nintendo patentine inceleme

Gelen bilgilere göre ABD Patent Ofisi şefi John Squires, kurum tarihinde nadir gerçekleşen bir olaya imza attı. Bizzat inisiyatif alarak Nintendo’nın ilgili patentinin tekrar incelenmesi için çalışma başlattı.

Pek çok uzmanın gereksiz ve dezavantaj oluşturucu olarak tabir ettiği karakter çağırma patentinin inceleme sonuçları şimdiden merakla bekleniyor. Patent üzerinde bir olumsuz kanaat oluşursa Palworld için iyi, Nintendo için kötü haber zira gelecekte pek çok oyun için bir kapı aralanmış olacak. Şimdilik inceleme sonucunun ne olacağına dair kesin bir tahmin yapılamıyor.



