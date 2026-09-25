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    Nintendo Switch 2'de 60 FPS devrimi: DLSS yetmedi, AMD FSR devreye girdi

    Nintendo Switch 2'ye uyarlanan iki popüler oyunda, şirketin DLSS ve AMD FSR'ı birlikte kullandığı keşfedildi. Ancak yöntem bazı görüntü ve gecikme sorunlarını beraberinde getiriyor.

    Nintendo Switch 2'de 60 FPS çözümü: İki rakip teknoloji çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2, özellikle görsel açıdan iddialı üçüncü taraf oyunları çalıştırırken geliştiricileri farklı optimizasyon yöntemlerine yönlendiriyor. Bunun son örneklerinden biri ise Stellar Blade ve Dragon's Dogma 2: Dark Arisen oldu. Shift Up ve Capcom tarafından geliştirilen Switch 2 sürümlerinde, 60 FPS hedeflemek için Nvidia'nın DLSS Super Resolution teknolojisi ile AMD'nin FSR 3.1 Frame Generation çözümü bir arada kullanılıyor.

    İki rakip teknoloji birlikte çalışıyor

    Her iki oyunda da geliştiriciler oyunculara 30 FPS ve 60 FPS olmak üzere farklı grafik modları sunuyor. Ancak 60 FPS modunda oyun doğrudan 60 FPS oluşturulmuyor. Kullanılan yöntemde oyun öncelikle DLSS Super Resolution ile yaklaşık 30 FPS seviyesinde işleniyor. Ardından AMD'nin FSR 3.1 Frame Generation teknolojisi devreye girerek oluşturulan karelerin arasına yapay kareler ekliyor. Böylece ekranda yaklaşık 60 FPS'lik bir görüntü elde ediliyor.

    Buradaki dikkat çekici nokta ise iki farklı şirketin görüntü teknolojisinin aynı süreçte kullanılması. Nvidia'nın DLSS'i görüntünün daha düşük çözünürlükte işlenip yükseltilmesini sağlarken AMD'nin FSR 3.1 teknolojisi ara kareleri oluşturuyor. Digital Foundry tarafından değerlendirilen yöntemin sonuçları ise özellikle Stellar Blade tarafında bazı sınırlamalara sahip.

    Kusursuz değil

    Frame Generation'ın temel problemi burada ortaya çıkıyor. Oyun gerçekte 30 FPS temelinde çalıştığı için ekrana eklenen yapay kareler kontrol tepkilerini doğrudan 60 FPS seviyesine taşımıyor. Bu nedenle görüntü daha akıcı görünse bile kontrol tepkisi ve giriş gecikmesi 30 FPS deneyimine daha yakın kalıyor. Özellikle hızlı aksiyonların bulunduğu oyunlarda bu durum daha fazla hissedilebiliyor.

    Bunun yanında 30 FPS'de oluşturulan parçacık efektleri ve animasyonların sonradan Frame Generation işleminden geçirilmesi de bazı görsel hatalara yol açabiliyor. Hareketli sahnelerde görüntü bozulmaları ve performans dalgalanmaları da daha belirgin hale gelebiliyor.

    Nintendo Switch 2'de Stellar Blade ve Dragon's Dogma 2'nin bu yöntemi kullanması, geliştiricilerin konsolun donanım sınırlarını aşmak için farklı teknolojileri bir araya getirmeye başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla üçüncü taraf oyunun benzer şekilde DLSS Super Resolution + FSR Frame Generation kombinasyonuna başvurması mümkün.

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