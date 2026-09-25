Nintendo Switch 2'de 60 FPS devrimi: DLSS yetmedi, AMD FSR devreye girdi

İki rakip teknoloji birlikte çalışıyor
Her iki oyunda da geliştiriciler oyunculara 30 FPS ve 60 FPS olmak üzere farklı grafik modları sunuyor. Ancak 60 FPS modunda oyun doğrudan 60 FPS oluşturulmuyor. Kullanılan yöntemde oyun öncelikle DLSS Super Resolution ile yaklaşık 30 FPS seviyesinde işleniyor. Ardından AMD'nin FSR 3.1 Frame Generation teknolojisi devreye girerek oluşturulan karelerin arasına yapay kareler ekliyor. Böylece ekranda yaklaşık 60 FPS'lik bir görüntü elde ediliyor.
Buradaki dikkat çekici nokta ise iki farklı şirketin görüntü teknolojisinin aynı süreçte kullanılması. Nvidia'nın DLSS'i görüntünün daha düşük çözünürlükte işlenip yükseltilmesini sağlarken AMD'nin FSR 3.1 teknolojisi ara kareleri oluşturuyor. Digital Foundry tarafından değerlendirilen yöntemin sonuçları ise özellikle Stellar Blade tarafında bazı sınırlamalara sahip.
Kusursuz değil
Frame Generation'ın temel problemi burada ortaya çıkıyor. Oyun gerçekte 30 FPS temelinde çalıştığı için ekrana eklenen yapay kareler kontrol tepkilerini doğrudan 60 FPS seviyesine taşımıyor. Bu nedenle görüntü daha akıcı görünse bile kontrol tepkisi ve giriş gecikmesi 30 FPS deneyimine daha yakın kalıyor. Özellikle hızlı aksiyonların bulunduğu oyunlarda bu durum daha fazla hissedilebiliyor.
Bunun yanında 30 FPS'de oluşturulan parçacık efektleri ve animasyonların sonradan Frame Generation işleminden geçirilmesi de bazı görsel hatalara yol açabiliyor. Hareketli sahnelerde görüntü bozulmaları ve performans dalgalanmaları da daha belirgin hale gelebiliyor.
Nintendo Switch 2'de Stellar Blade ve Dragon's Dogma 2'nin bu yöntemi kullanması, geliştiricilerin konsolun donanım sınırlarını aşmak için farklı teknolojileri bir araya getirmeye başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla üçüncü taraf oyunun benzer şekilde DLSS Super Resolution + FSR Frame Generation kombinasyonuna başvurması mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: