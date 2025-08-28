Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2, küresel çıkışındaki rekor performansını ABD pazarında da sürdürdü. Circana ve Sensor Tower verilerine göre konsol, Haziran lansmanından Temmuz sonuna kadar yalnızca ABD'de 2 milyon satışa ulaştı. Bu rakam, orijinal Switch'in aynı dönemdeki satışlarını yüzde 75 oranında geride bıraktı.

Nintendo Switch 2 ABD'de 2 milyon satışı geçti

Paylaşılan verilere göre Temmuz ayı donanım pazarında büyümeyi sağlayan tek konsol Switch 2 oldu. Toplam donanım harcamaları 384 milyon dolara yükselerek geçen yıla göre yüzde 21 artış kaydetti. Bu performans, 2008'den bu yana Temmuz aylarında görülen en güçlü büyüme oldu. Diğer konsollar ise ciddi düşüşler yaşadı. PlayStation 5 satışları yüzde 47 azalırken, orijinal Switch yüzde 52, Xbox Series ise yüzde 69 oranında geriledi.

Tam Boyutta Gör Nintendo'nun yeni el konsolu bu tabloda hem Temmuz 2025'in hem de yılın en çok satan donanımı oldu. Dünya çapındaki çıkışı da benzer şekilde güçlü geçen Switch 2, dört gün içinde 3.5 milyon satışa ulaşarak şirket tarihinin en hızlı çıkış yapan konsolu unvanını almıştı. Global satışların şimdiden 6 milyon seviyesini aştığı tahmin ediliyor.

Oyun tarafında ise Donkey Kong Bananza, Temmuz ayında Nintendo platformlarının en çok satan fiziksel oyunu olurken, genel listede üçüncü sıraya yerleşti. Dijital ve paket satışlar dahil edildiğinde Mario Kart World, liderlik koltuğunda bulunuyor. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ve Grounded 2 güçlü satışlar elde ederken, Haziran ayında zirvede yer alan Elden Ring: Nightreign ise 16. sıraya kadar geriledi.

Nintendo Switch ve aksesuarlara zam geldi: Sıra Switch 2'de mi? 3 hf. önce eklendi

Genel olarak oyun ve içerik harcamaları geçen yıla göre tek haneli artış gösterdi. Aksesuar satışları yüzde 8 düşerken, donanım dışındaki kategorilerde yıl genelinde hafif bir gerileme söz konusu. 2025'in şu ana kadarki en çok satan oyunları arasında Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve College Football 26 bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: