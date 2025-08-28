Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti

Nintendo Switch 2 ABD'de 2 milyon satışı geçti
Paylaşılan verilere göre Temmuz ayı donanım pazarında büyümeyi sağlayan tek konsol Switch 2 oldu. Toplam donanım harcamaları 384 milyon dolara yükselerek geçen yıla göre yüzde 21 artış kaydetti. Bu performans, 2008'den bu yana Temmuz aylarında görülen en güçlü büyüme oldu. Diğer konsollar ise ciddi düşüşler yaşadı. PlayStation 5 satışları yüzde 47 azalırken, orijinal Switch yüzde 52, Xbox Series ise yüzde 69 oranında geriledi.
Oyun tarafında ise Donkey Kong Bananza, Temmuz ayında Nintendo platformlarının en çok satan fiziksel oyunu olurken, genel listede üçüncü sıraya yerleşti. Dijital ve paket satışlar dahil edildiğinde Mario Kart World, liderlik koltuğunda bulunuyor. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ve Grounded 2 güçlü satışlar elde ederken, Haziran ayında zirvede yer alan Elden Ring: Nightreign ise 16. sıraya kadar geriledi.
Genel olarak oyun ve içerik harcamaları geçen yıla göre tek haneli artış gösterdi. Aksesuar satışları yüzde 8 düşerken, donanım dışındaki kategorilerde yıl genelinde hafif bir gerileme söz konusu. 2025'in şu ana kadarki en çok satan oyunları arasında Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve College Football 26 bulunuyor.