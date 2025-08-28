Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti

    Nintendo Switch 2, yalnızca ABD'de 2 milyon satışa ulaştı. Donanım pazarında  tek başına büyüme sağlayan konsol, Temmuz ayında en çok satan oyun donanımı oldu. 

    Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2, küresel çıkışındaki rekor performansını ABD pazarında da sürdürdü. Circana ve Sensor Tower verilerine göre konsol, Haziran lansmanından Temmuz sonuna kadar yalnızca ABD'de 2 milyon satışa ulaştı. Bu rakam, orijinal Switch'in aynı dönemdeki satışlarını yüzde 75 oranında geride bıraktı.

    Nintendo Switch 2 ABD'de 2 milyon satışı geçti

    Paylaşılan verilere göre Temmuz ayı donanım pazarında büyümeyi sağlayan tek konsol Switch 2 oldu. Toplam donanım harcamaları 384 milyon dolara yükselerek geçen yıla göre yüzde 21 artış kaydetti. Bu performans, 2008'den bu yana Temmuz aylarında görülen en güçlü büyüme oldu. Diğer konsollar ise ciddi düşüşler yaşadı. PlayStation 5 satışları yüzde 47 azalırken, orijinal Switch yüzde 52, Xbox Series ise yüzde 69 oranında geriledi.

    Nintendo Switch 2'den yeni rekor: ABD'de 2 milyon satışı geçti Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun yeni el konsolu bu tabloda hem Temmuz 2025'in hem de yılın en çok satan donanımı oldu. Dünya çapındaki çıkışı da benzer şekilde güçlü geçen Switch 2, dört gün içinde 3.5 milyon satışa ulaşarak şirket tarihinin en hızlı çıkış yapan konsolu unvanını almıştı. Global satışların şimdiden 6 milyon seviyesini aştığı tahmin ediliyor.

    Oyun tarafında ise Donkey Kong Bananza, Temmuz ayında Nintendo platformlarının en çok satan fiziksel oyunu olurken, genel listede üçüncü sıraya yerleşti. Dijital ve paket satışlar dahil edildiğinde Mario Kart World, liderlik koltuğunda bulunuyor. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ve Grounded 2 güçlü satışlar elde ederken, Haziran ayında zirvede yer alan Elden Ring: Nightreign ise 16. sıraya kadar geriledi.

    Genel olarak oyun ve içerik harcamaları geçen yıla göre tek haneli artış gösterdi. Aksesuar satışları yüzde 8 düşerken, donanım dışındaki kategorilerde yıl genelinde hafif bir gerileme söz konusu. 2025'in şu ana kadarki en çok satan oyunları arasında Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve College Football 26 bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik tuş basma kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmezse ne olur sigara kilo almaya engel mi kredi kartından para çekilir mi orjinal araba anahtarı yaptırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum