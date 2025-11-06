Nintendo, Switch 2 için yeni oyun stüdyoları almayı planlıyor

Nintendo'nun Aldığı Yeni Şirketler Switch 2 İçin Oyun Geliştirilmesine Yardımcı Olacak
Microsoft ve Sony'nin aksine Nintendo aslında çok fazla satın alım yapan bir şirket değil. Şirket daha çok kendi iç kaynaklarıyla bugünlere geldi. Ancak Japon oyun devi şimdi Switch 2 için bunu değiştiriyor. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, oyun tarafında ellerini güçlendirmek için bünyelerine yeni oyun stüdyoları katmayı planladıklarını açıkladı. Satın alınacak bu yeni stüdyolar, Switch 2 için daha fazla oyun geliştirilmesine yardımcı olacak.
Furukawa'nın bu son açıklaması, şirketin bundan sonra tamamen Switch 2'ye odaklı olarak ilerleyecek olmaasının da habercisi. Nitekim Furukawa da "Bundan sonra iş modelimizi bu platform etrafına kuracağız." diyerek bunu açıkça belirtiyor. Haziran ayında çıkan Switch 2'nin daha şimdiden 10 milyondan fazla sattığı düşünülünce, bu çok da şaşırtıcı değil.