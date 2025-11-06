Giriş
    Nintendo, Switch 2 için yeni oyun stüdyoları almayı planlıyor

    Switch 2 oyuncularına sunduğu özel oyunların sayısını arttırmak isteyen Nintendo, bunun için kendi geleneğini bozarak dışarıdan destek verecek yeni oyun stüdyoları almayı planlıyor.

    Nintendo, Switch 2 için yeni oyun stüdyoları almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu Switch 2'yi kısa süre önce oyunseverlerle buluşturan Nintendo, ilgiyle karşılanan bu konsolu oyuncular için daha da cazip hâle getirmeye çalışıyor. Elbette bunun yolu da oyunlardan geçiyor. Yaptığı lisans anlaşmalarıyla pek çok popüler oyunu daha çıkışta Switch 2'ye getiren Nintendo, diğer yandan Switch'e özel oyunların da sayısını arttırmaya çalışıyor. Hatta bunun için kendi geleniğini bozmaya da hazır görünüyor.

    Nintendo'nun Aldığı Yeni Şirketler Switch 2 İçin Oyun Geliştirilmesine Yardımcı Olacak

    Microsoft ve Sony'nin aksine Nintendo aslında çok fazla satın alım yapan bir şirket değil. Şirket daha çok kendi iç kaynaklarıyla bugünlere geldi. Ancak Japon oyun devi şimdi Switch 2 için bunu değiştiriyor. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, oyun tarafında ellerini güçlendirmek için bünyelerine yeni oyun stüdyoları katmayı planladıklarını açıkladı. Satın alınacak bu yeni stüdyolar, Switch 2 için daha fazla oyun geliştirilmesine yardımcı olacak.

    Furukawa'nın bu son açıklaması, şirketin bundan sonra tamamen Switch 2'ye odaklı olarak ilerleyecek olmaasının da habercisi. Nitekim Furukawa da "Bundan sonra iş modelimizi bu platform etrafına kuracağız." diyerek bunu açıkça belirtiyor. Haziran ayında çıkan Switch 2'nin daha şimdiden 10 milyondan fazla sattığı düşünülünce, bu çok da şaşırtıcı değil.

