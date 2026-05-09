Nintendo Switch 2 fiyatlarına ABD’de zam

Tam Boyutta Gör Trump’ın göreve geldiği günden bu yana koz olarak kullandığı gümrük vergileri teknoloji devlerini olumsuz etkiliyor. Uzun süredir fiyatları arttırmamak için direnen Nintendo da artık pes etmiş durumda.

Nintendo Switch 2’ye zam

Nintendo bir süredir maliyet konusunda sıkışmaya başladığını dile getiriyordu. Firma yüksek bellek maliyetleri ve ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerini gerekçe göstererek ABD’de satılan Nintendo Switch 2 konsoluna 50$ zam yaptığını duyurdu. Böylece fiyat 500$ seviyesine çıktı.

Bu fiyat artışı Sony PS5 konsolunun geçen yıl yaşadığı 150 dolarlık artıştan daha düşük olsa da, Nintendo'nun daha genç ve fiyat hassasiyeti yüksek bir kitleye sahip olması nedeniyle satışları olumsuz etkileyebilir. Fiyat artışının global pazarı ne ölçüde etkileyeceği ise bilinmiyor.

Nintendo, son çeyrekte 2.49 milyon adet Switch 2 sevkiyatı gerçekleştirdi ve böylece son mali yılda sadece üç çeyrekte toplam 19.86 milyon adet konsol sattı. Ne var ki şirket, önümüzdeki mali yıl için satış tahminini 16.5 milyon Switch 2 olarak revize etmiş durumda. Analiz uzmanları konsolun başarılı lansmanını göz önünde bulundurarak 20 milyonun üzerinde bir satış beklentisi içindeydi.

