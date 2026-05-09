Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 fiyatlarına ABD’de zam

    Nintendo Switch 2 konsolu da son dönemdeki ekonomik krizlere direnemedi. Bellek fiyatlarında artış ve Trump tarifeleri nedeniyle ABD’de zam yapıldığı açıklandı.  

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Trump’ın göreve geldiği günden bu yana koz olarak kullandığı gümrük vergileri teknoloji devlerini olumsuz etkiliyor. Uzun süredir fiyatları arttırmamak için direnen Nintendo da artık pes etmiş durumda.

    Nintendo Switch 2’ye zam

    Nintendo bir süredir maliyet konusunda sıkışmaya başladığını dile getiriyordu. Firma yüksek bellek maliyetleri ve ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerini gerekçe göstererek ABD’de satılan Nintendo Switch 2 konsoluna 50$ zam yaptığını duyurdu. Böylece fiyat 500$ seviyesine çıktı.

    Bu fiyat artışı Sony PS5 konsolunun geçen yıl yaşadığı 150 dolarlık artıştan daha düşük olsa da, Nintendo'nun daha genç ve fiyat hassasiyeti yüksek bir kitleye sahip olması nedeniyle satışları olumsuz etkileyebilir. Fiyat artışının global pazarı ne ölçüde etkileyeceği ise bilinmiyor.

    Nintendo, son çeyrekte 2.49 milyon adet Switch 2 sevkiyatı gerçekleştirdi ve böylece son mali yılda sadece üç çeyrekte toplam 19.86 milyon adet konsol sattı. Ne var ki şirket, önümüzdeki mali yıl için satış tahminini 16.5 milyon Switch 2 olarak revize etmiş durumda. Analiz uzmanları konsolun başarılı lansmanını göz önünde bulundurarak 20 milyonun üzerinde bir satış beklentisi içindeydi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asimov okuma sırası miras kalan aracı trafikten çekme saçı 3 e vurma faydaları lpg dolum ağzı gaz kaçırıyor ne yapmalıyım paralı kanalları bedava izleme uygulaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion Pro 5
    Lenovo Legion Pro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum