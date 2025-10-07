Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı: Farklar neler?

Nintendo Switch 2, Nvidia'nın DLSS teknolojisini iki farklı biçimde kullanıyor. Digital Foundry'nin detaylı analizine göre, konsolda hem PC benzeri bir CNN tabanlı DLSS modeli hem de yüksek çözünürlükler için geliştirilen özel bir "DLSS Light" sürümü bulunuyor.
Bu sürümün kullanılma nedeni, klasik DLSS modelinin Switch 2'nin düşük güç tüketimli GeForce GPU'sunda yüksek kare hızlarını koruyamaması. Dolayısıyla Nintendo, daha az hesaplama gücü gerektiren hafif bir varyant geliştirmiş durumda. Ancak bu yaklaşım, 4K modunda hareketli objelerde detay kaybına yol açıyor.
Digital Foundry'ye göre, 1080p çözünürlüğü hedefleyen CNN tabanlı DLSS modeli geliştiriciler için en dengeli seçenek. Ancak bu durum, gelecekteki güncellemeler ile değişebilir.