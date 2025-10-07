Giriş
    Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı: Farklar neler?

    Digital Foundry, Nintendo Switch 2'nin iki farklı DLSS versiyonu kullandığını açıkladı. Konsol, 1080p için PC benzeri bir model, 4K içinse özel bir "DLSS Light" sürümü kullanıyor.

    Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Nintendo Switch 2 hakkında yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Kaçıranlar için yeni konsol, özellikle donanım tarafında Nvidia'nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) yükseltme teknolojisi ile öne çıkmıştı. Son olarak Digital Foundry, Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümlerine detaylı olarak ulaşmayı başardı. 

    Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı

    Nintendo Switch 2, Nvidia'nın DLSS teknolojisini iki farklı biçimde kullanıyor. Digital Foundry'nin detaylı analizine göre, konsolda hem PC benzeri bir CNN tabanlı DLSS modeli hem de yüksek çözünürlükler için geliştirilen özel bir "DLSS Light" sürümü bulunuyor.

    Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Konsolun sahip olduğu ilk DLSS sürümü, 720p veya daha düşük çözünürlükleri 1080p'ye yükseltiyor. Bu da PC'deki DLSS 3'ün CNN modeline oldukça benzer. Bu model, görüntü kalitesini artırarak kenar yumuşatma ve artefakt sorunlarını azaltıyor. Hatta bazı oyunlarda, yerel 1080p çözünürlükte bile DLSS devreye alınarak daha net bir görsel sunulmuş.
    Nintendo Switch 2'nin DLSS sürümü paylaşıldı: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    İkinci sürüm ise, "DLSS Light" adı verilen özel bir versiyon. Bu sistem, konsolun dock modundayken 1440p veya 4K çözünürlüğe ölçekleme yapabilmesini sağlıyor. Bu bağlamda statik görüntülerde oldukça keskin sonuçlar alınırken, özellikle Hogwarts Legacy, The Tourist ve Fast Fusion gibi oyunlarda bu varyantın 60 FPS'de 4K çıktısı sağladığı belirtiliyor. 

    Bu sürümün kullanılma nedeni, klasik DLSS modelinin Switch 2'nin düşük güç tüketimli GeForce GPU'sunda yüksek kare hızlarını koruyamaması. Dolayısıyla Nintendo, daha az hesaplama gücü gerektiren hafif bir varyant geliştirmiş durumda. Ancak bu yaklaşım, 4K modunda hareketli objelerde detay kaybına yol açıyor.

    Digital Foundry'ye göre, 1080p çözünürlüğü hedefleyen CNN tabanlı DLSS modeli geliştiriciler için en dengeli seçenek. Ancak bu durum, gelecekteki güncellemeler ile değişebilir.

