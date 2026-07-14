Nintendo Switch 2 OLED yolda: İlk tarih paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo'nun, Switch 2 için OLED ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz nihai onayı almayan proje kapsamında şirketin geliştirme sürecine bu yılın sonlarında başlayabileceği, seri üretimin ise 2027 sonu veya 2028 başında başlamasının planlandığı öne sürülüyor.

Switch 2 OLED modeli geliyor

Sektör kaynaklarına göre Nintendo, mevcut Switch 2'nin OLED ekranlı bir versiyonunu değerlendiriyor. İddiaya göre yeni modelde 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip rijit OLED panel kullanılacak. Böylece ekran teknolojisi LCD'den OLED'e geçse de çözünürlük mevcut Switch 2 ile aynı kalacak. Mevcut Switch 2 modeli, 7,9 inç büyüklüğünde 1080p LCD ekran, HDR10 desteği ve 120 Hz'e kadar VRR (değişken yenileme hızı) sunuyor.

Yeni OLED modelinde ise panel dışında ekran boyutu, yenileme hızı veya HDR özelliklerinde herhangi bir değişiklik henüz doğrulanmış değil. İddiaya göre OLED panellerin tedarikçisi yine Samsung Display olacak. Şirket daha önce de ilk nesil Nintendo Switch OLED modelinde kullanılan 7 inç OLED ekranları üretmişti.

Samsung panel tedarik edebilir

Ancak Nintendo'nun projeye henüz resmi onay vermediği belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni ise OLED panelin LCD'ye kıyasla daha yüksek maliyetli olması. Keza bellek ve depolama bileşenlerindeki fiyat artışlarının da maliyet hesaplarını etkilediğini söyleyelim. Şirketin, bu ek maliyeti üstlenip üstlenmeyeceği veya doğrudan satış fiyatına yansıtıp yansıtmayacağına karar vermesi gerekiyor.

GTA 6, Nintendo Switch 2'ye gelebilir: Teknik engeller aşıldı 1 hf. önce eklendi

Mevcut takvime göre Switch 2 OLED modelinin en erken 2028 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da ilk Switch ile Switch OLED arasında geçen yaklaşık dört buçuk yıllık süreye kıyasla daha kısa bir geçiş anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2 OLED yolda: İlk tarih paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: