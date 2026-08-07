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    Nintendo Switch 2 satışları açıklandı: Switch 1'i resmen solladı

    Nintendo, Nisan-Haziran 2026 döneminde satışları yüzde 9,5 gerilemesine rağmen faaliyet kârını yüzde 150 artırdı. Switch 2 satışları düşerken dijital gelirler önemli artış gösterdi.

    Nintendo Switch 2 satışları açıklandı: Switch 1'i resmen solladı Tam Boyutta Gör
    Nintendo, 2026 mali yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düşerek 517,8 milyar yen seviyesine gerilerken, faaliyet kârı yüzde 150 artış göstererek 142,5 milyar yene yükseldi. Nintendo'nun geçen yılın aynı dönemindeki faaliyet kârı ise 56,9 milyar yen seviyesindeydi.

    Switch 2 satışları geriledi

    Nintendo Switch 2, piyasaya sürüldüğü ilk yılda 23 milyondan fazla satarak, aynı süre zarfında yaklaşık 17 milyon adet satan selefinin önünde yer aldı. Hibrit konsol, tek bir yılda GameCube'ün beş yıllık tüm satış rakamlarını da geride bıraktı. Ayrıca şirket, çeyrek boyunca 3,82 milyon Switch 2 sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,4'lük düşüş anlamına geliyor.

    Orijinal Switch ailesinin satışları da yüzde 31,8 gerileyerek 660 bin adet oldu. Switch 2 oyunlarının satışları ise yüzde 9,2 artarak 9,46 milyon adet seviyesine ulaştı. Orijinal Switch oyunları ise yüzde 38,6 gibi daha yüksek bir artışla 33,81 milyon adet sattı. Nintendo kısa süre önce Switch 2'nin fiyatını artırmıştı. Ancak şirket, bu fiyat artışının tarifelerden değil, bileşen maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını açıkladı.

    Nintendo Switch 2 satışları açıklandı: Switch 1'i resmen solladı Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun öne çıkardığı yapımlar arasında Tomodachi Life: Living the Dream 7,94 milyon satışla dikkat çekerken, Pokémon Pokopia 1,27 milyon adet satış gerçekleştirdi. Ayrıca yalnızca dijital olarak sunulan oyunlar, ek içerikler ve Nintendo Switch Online gelirlerini kapsayan bu kategori, yüzde 90 artışla 132,7 milyar yen seviyesine yükseldi.

    Şirketin faaliyet kârındaki güçlü artışın önemli nedenlerinden biri ABD'deki tarife iadeleri oldu. Nintendo, bu iadelerden yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, iadelerle bağlantılı tarifelerin ağırlıklı olarak kendisi tarafından karşılandığını ve maliyetlerin ürün fiyatları üzerinden tüketicilere aktarılmadığını belirtti.

    Nintendo'nun oyun dışındaki fikri mülkiyet faaliyetlerinden elde ettiği gelir de yüzde 107 arttı. Bu kategorideki gelirler 34,8 milyar yen seviyesine ulaşırken, artışta The Super Mario Galaxy Movie filminin başarısı etkili oldu.

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