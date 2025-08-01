Nintendo Switch 2 satışları rekor tazeledi: 7 haftada 6 milyon

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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun yeni nesil el konsolu Switch 2, satışa çıktığı 5 Haziran’dan bu yana küresel çapta büyük bir ivme yakaladı. Şirketin 2026 mali yılının ilk çeyrek raporuna göre, konsol yalnızca 7 haftada 6 milyon satışa ulaştı. Bu performansla, oyun konsolu endüstrisinde tüm zamanların en iyi çıkış yapan donanımı oldu.

Switch 2 satışları 6 milyona ulaştı

Nintendo'nun açıklamasına göre, Switch 2'nin ilk dört haftalık satış rakamı 5.82 milyon seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, aynı dönemde PS5’in ulaştığı 4.5 milyonluk satışın ve Xbox Series X/S'in 3.1 milyonluk performansının oldukça üzerinde. Karşılaştırma açısından, orijinal Switch modeli 2017'deki çıkışında 2.74 milyon adet satmıştı. Switch 2, bu sayıları hem globalde hem de bölgesel bazda geride bırakmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Önceki raporlarda da görüldüğü üzere, Japonya’da yalnızca bir ayda 1.5 milyon satış yapan Switch 2, ülke tarihindeki en hızlı satan oyun donanımı olmuştu. ABD pazarında ise 1.6 milyonluk ilk ay performansıyla PlayStation 4’ün 2013’teki çıkış rekorunu kırarak yeni lider konuma yerleşmişti. Nintendo ise, bu ivmenin arkasında global talebin olduğunu belirtiyor.

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Şirket yetkililerine göre, üretim kapasitesi şu anda talebi karşılamakta zorlanıyor ve üretim artırımı için çalışmalar başlatılmış durumda. Bu arada Nintendo, daha önce 10 ayda 15 milyon satış hedefi koymuştu. Ancak ilk yedi haftalık satışlar, bu hedefin çok daha kısa sürede aşılabileceğine işaret ediyor.

Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

Yeni nesil Switch, daha büyük bir gövdeye ve manyetik bağlantılı Joy-Con’lara sahip. 120Hz HDR destekli 1080p LCD ekran, daha ince çerçeveyle geliyor. Dock modunda 4K çıkış desteği sunan konsol, çift USB-C portu ve 256GB depolama alanı ile donatılmış. Ancak yalnızca microSD Express kartları destekliyor. Pil ömrü ise 2 ila 6.5 saat arasında değişiyor.

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Nintendo Switch 2 satışları rekor tazeledi: 7 haftada 6 milyon

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