Nintendo Switch 2'ye büyük zam geldi: İşte yeni fiyatı

Nintendo Switch 2'ye büyük zam geldi
Yeni zam, ABD fiyatı üzerinden yaklaşık %11,1'lik bir değişim anlamına geliyor. Nintendo, fiyat artışının arkasındaki neden olarak "piyasa koşullarındaki çeşitli değişiklikleri" gösterdi. Şirket, maliyetlerdeki artışın hangi kalemlerden kaynaklandığına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu piyasa koşullarının orta ve uzun vadede devam etmesini beklediğini belirtti.
Fiyat değişikliği Avrupa tarafında da uygulanmaya başladı. Nintendo'nun My Nintendo Store mağazasında Switch 2'nin fiyatı 469,99 eurodan 499,99 euroya yükseldi. Yeni fiyatlandırma konsol paketlerine de yansıyor. Mario Kart World paketinin fiyatı 549,99 dolar, Nintendo Switch Sports Resort paketinin fiyatı ise 529,99 dolar olarak belirlendi.
Öte yandan yeni fiyatların tüm pazarlarda aynı seviyede uygulanıp uygulanmayacağı ve Nintendo'nun ilerleyen dönemde farklı bölgelerde ek fiyat değişikliklerine gidip gitmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: