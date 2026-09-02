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    Nintendo Switch 2'ye büyük zam geldi: İşte yeni fiyatı

    Nintendo Switch 2'nin daha önce duyurulan fiyat artışı resmen yürürlüğe girdi. Konsolun ABD'deki fiyatı 449,99 dolardan 499,99 dolara yükseldi. İşte detaylar...

    Nintendo Switch 2'ye büyük zam geldi: İşte yeni fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 için daha önce duyurulan fiyat artışı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Şirket, Mayıs ayında açıkladığı yeni fiyatlandırma kapsamında konsolun ABD'deki tavsiye edilen satış fiyatını 449,99 dolardan 499,99 dolara çıkardı. Böylece Switch 2'nin fiyatı, piyasaya sürülmesinden yaklaşık 15 ay sonra 50 dolar arttı.

    Nintendo Switch 2'ye büyük zam geldi

    Yeni zam, ABD fiyatı üzerinden yaklaşık %11,1'lik bir değişim anlamına geliyor. Nintendo, fiyat artışının arkasındaki neden olarak "piyasa koşullarındaki çeşitli değişiklikleri" gösterdi. Şirket, maliyetlerdeki artışın hangi kalemlerden kaynaklandığına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu piyasa koşullarının orta ve uzun vadede devam etmesini beklediğini belirtti.

    Fiyat değişikliği Avrupa tarafında da uygulanmaya başladı. Nintendo'nun My Nintendo Store mağazasında Switch 2'nin fiyatı 469,99 eurodan 499,99 euroya yükseldi. Yeni fiyatlandırma konsol paketlerine de yansıyor. Mario Kart World paketinin fiyatı 549,99 dolar, Nintendo Switch Sports Resort paketinin fiyatı ise 529,99 dolar olarak belirlendi.

    Öte yandan yeni fiyatların tüm pazarlarda aynı seviyede uygulanıp uygulanmayacağı ve Nintendo'nun ilerleyen dönemde farklı bölgelerde ek fiyat değişikliklerine gidip gitmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

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