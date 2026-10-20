Nintendo Switch 2'nin yeni V2 modeli çıktı: En büyük sorun hâlâ çözülmedi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo, Switch 2'nin yeni bir donanım revizyonunu piyasaya sürdü. Switch 2 V2 olarak adlandırılan yeni model, bazı donanım ve bakım kolaylığı değişiklikleriyle gelirken konsolun en çok eleştirilen özelliklerinden biri olan ekran tarafında herhangi bir iyileştirme sunmuyor gibi görünüyor.

Switch 2 V2 neler sunuyor?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yaz, Nintendo Switch 2 için Sharp tarafından üretilen yeni bir LCD panel üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Mevcut modelin ekranı özellikle tepki süresi konusunda eleştiriliyor. Orijinal Switch modeline kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yavaş tepki süresine sahip olan panel, hızlı hareketli sahnelerde belirgin ghosting etkisine neden olabiliyor.

Bir teknisyen ise, yeni Switch 2 V2 modelini sökerek ilk modelle karşılaştırdı. BEE-CPU-01 kodlu V1 ve OSM-CPU-01 kodlu V2 modelleri arasında yapılan incelemede aynı Nvidia çip revizyonunun ve 12 GB RAM'in kullanıldığı görüldü. Bununla birlikte V2 modelinde farklı bir bileşen tedarikçisi, revize edilmiş anakart, farklı bir fan tasarımı ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen yeni bir batarya bulunuyor.

Bu değişiklikler konsolun üretim sürecini ve tamir edilebilirliğini iyileştirmeye yönelik görünüyor. Ancak grafik performansı veya soğutma tarafında kayda değer bir yükseltme tespit edilmedi. Dolayısıyla yeni modelin daha hızlı bir GPU'ya, daha fazla RAM'e veya daha güçlü bir soğutma sistemine sahip olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Yeni ekran paneli kullanılmadı

İlk incelemeye göre Switch 2 V2, yaz aylarında ortaya çıkan yeni Sharp LCD panelin kullanıldığı model değil. Bu da konsolun ekranındaki tepki süresi ve ghosting problemlerinin şimdilik devam ettiği anlamına geliyor.Bununla birlikte teknisyenin yalnızca tek bir V2 cihazını incelemiş olması nedeniyle tüm yeni modellerin aynı ekran panelini kullandığı kesin değil. Bazı cihazlarda farklı panel tedarikçilerinin veya yeni Sharp panelin kullanılması ihtimali bulunuyor.

Anbernic RG DDS tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Şimdilik Switch 2 V2, performans yükseltmesinden ziyade üretim ve tamir edilebilirlik odaklı bir donanım yenilemesi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle mevcut Switch 2 sahipleri açısından yeni modele geçiş için performans veya ekran tarafında güçlü bir neden bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2 yeni V2 modeli çıktı: En büyük sorun sürüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: