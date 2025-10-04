Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Modlu Nintendo Switch “Pro” performans olarak Nintendo Switch 2 ile başa baş gidiyor

    Nintendo Switch OLED konsolunu modlayarak orijinal sınırların üzerine çıkaran bir geliştiricisi Nintendo Switch 2 karşısında ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi.

    Nintendo Switch OLED Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 satışları rekor kırmaya devam ederken yenilenmiş donanımın performansı da oyunlardaki görsel kaliteyi ilk neslin üzerine taşıdı. Yine de Nintendo Switch OLED halen ölmediğinin mesajını veriyor. 

    Nintendo Switch OLED ne kadar güçlü?

    YouTube üzerinde yayınlanan bir videoda modlanarak performansı arttırılmış Nintendo Switch “Pro” konsolu ile Nintendo Switch 2 konsolunun performansı karşılaştırıldı. Modlanmış cihazda 2707MHz işlemci, 1724MHz grafik birimi, 8GB RAM ve 8600mAh batarya varken özel bir soğutma sistemine de yer verildi. 

    Sonuçlara göre, The Witcher 3 ve Zelda: Tears of the Kingdom gibi oyunlarda Switch 2’nin yükleme hızı daha iyi olsa da, bazı yapımlarda fark büyük olmadı. GRID Autosport gibi oyunlarda el modunda performans neredeyse eşit seyrederken, dock modunda modlu Switch’in Breath of the Wild’ı 60 FPS’e yakın çalıştırabildiği görüldü. 

    İlginç bir şekilde, bazı yamalanmamış oyunlarda modlu Switch, Switch 2’nin önüne geçti: Pokémon Legends: Arceus 60 FPS’e çıkarken, Metroid Prime Remastered 1440p çözünürlükte akıcı şekilde çalıştı. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy de modlu cihazda 60 FPS verirken, Switch 2 sürümü 30 FPS ile sınırlı kaldı.

    Karşılaştırma orijinal Switch’in RAM kapasitesi gibi tasarım sınırlamalarının performansı nasıl geri bıraktığını gösteriyor. Nintendo Switch 2 ise bu kısıtlamaları aşmış durumda. Nitekim yeni konsol, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws ve Resident Evil Requiem gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X|S oyunlarını şaşırtıcı derecede iyi çalıştırıyor. Özellikle Resident Evil Requiem, Capcom ekibine göre sistemin sınırlarını test eden ve performansıyla beklentileri aşan bir yapım olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 15 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 18 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buzdolabının motoru 5 saniye çalışıp duruyor frene basınca araba kayıyor no video input ne demek ketoral şampuan ne işe yarar motor suyuna yağ karışması maliyeti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum