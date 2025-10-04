Modlu Nintendo Switch “Pro” performans olarak Nintendo Switch 2 ile başa baş gidiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 satışları rekor kırmaya devam ederken yenilenmiş donanımın performansı da oyunlardaki görsel kaliteyi ilk neslin üzerine taşıdı. Yine de Nintendo Switch OLED halen ölmediğinin mesajını veriyor.

Nintendo Switch OLED ne kadar güçlü?

YouTube üzerinde yayınlanan bir videoda modlanarak performansı arttırılmış Nintendo Switch “Pro” konsolu ile Nintendo Switch 2 konsolunun performansı karşılaştırıldı. Modlanmış cihazda 2707MHz işlemci, 1724MHz grafik birimi, 8GB RAM ve 8600mAh batarya varken özel bir soğutma sistemine de yer verildi.

Sonuçlara göre, The Witcher 3 ve Zelda: Tears of the Kingdom gibi oyunlarda Switch 2’nin yükleme hızı daha iyi olsa da, bazı yapımlarda fark büyük olmadı. GRID Autosport gibi oyunlarda el modunda performans neredeyse eşit seyrederken, dock modunda modlu Switch’in Breath of the Wild’ı 60 FPS’e yakın çalıştırabildiği görüldü.

İlginç bir şekilde, bazı yamalanmamış oyunlarda modlu Switch, Switch 2’nin önüne geçti: Pokémon Legends: Arceus 60 FPS’e çıkarken, Metroid Prime Remastered 1440p çözünürlükte akıcı şekilde çalıştı. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy de modlu cihazda 60 FPS verirken, Switch 2 sürümü 30 FPS ile sınırlı kaldı.

Karşılaştırma orijinal Switch’in RAM kapasitesi gibi tasarım sınırlamalarının performansı nasıl geri bıraktığını gösteriyor. Nintendo Switch 2 ise bu kısıtlamaları aşmış durumda. Nitekim yeni konsol, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws ve Resident Evil Requiem gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X|S oyunlarını şaşırtıcı derecede iyi çalıştırıyor. Özellikle Resident Evil Requiem, Capcom ekibine göre sistemin sınırlarını test eden ve performansıyla beklentileri aşan bir yapım olacak.

