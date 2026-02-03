Giriş
    Nintendo Switch tarihe geçti: Nintendo'nun en çok satan konsolu

    Nintendo Switch, oyun konsolu tarihindeki konumunu daha da güçlendirdi. 2025 sonu itibarıyla Nintendo DS'i geride bırakarak şirketin en çok satan konsolu oldu. 

    Nintendo Switch tarihe geçti: Nintendo'nun en çok satan konsolu Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun güncel mali raporuna göre Nintendo Switch, 31 Aralık 2025 itibarıyla 155,37 milyon satış adedine ulaştı. Bu rakam, 2004-2011 yılları arasında 154,02 milyon adet satan Nintendo DS'i geride bırakarak Switch'i şirket tarihinin en çok satan oyun konsolu yapıyor. Böylece daha önce PlayStation 4 ve Game Boy'u geçen Switch, Nintendo içindeki zirveyi de ele geçirmiş oldu.

    Nintendo'nun en çok satan oyun konsolu

    Nintendo Switch 2 piyasaya çıkmış olsa da, orijinal Switch satış ivmesini tamamen kaybetmiş değil. Nintendo, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yalnızca Switch ailesinden 1,36 milyon adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Öte yandan Switch'in önündeki en büyük hedef hâlâ PlayStation 2. Sony'nin efsanevi konsolu 155 milyonluk satış barajını uzun yıllardır elinde tutarken, Nintendo Switch bu rekorun yalnızca 5,27 milyon adet gerisinde bulunuyor.

    Mevcut satış temposunun korunması hâlinde Nintendo'nun, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu farkı kapatması olası. Yeni nesil tarafta ise Switch 2 oldukça güçlü bir başlangıç yapmış durumda. Nintendo, tatil dönemindeki yüksek talep sayesinde Switch 2'nin şimdiye kadar 7,01 milyon adet sattığını, mali yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toplam satışın ise 17,37 milyona ulaştığını açıkladı. 

    Yazılım tarafında da tablo benzer şekilde güçlü. Switch 2'ye özel Mario Kart World 14 milyon satışa ulaşırken, Donkey Kong Bananza 4,25 milyon kopya sattı. Nintendo'nun üçüncü çeyrek geliri 803,32 milyar yen seviyesine çıkarken, yıllık bazda yüzde 86'lık artış kaydedildi. Kâr ise 159,93 milyar yen ile geçen yıla kıyasla yüzde 20 yükseldi.

    Nintendo'nun bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği, önümüzdeki dönemde çıkacak oyunlara bağlı olacak. Şubat ayında Mario Tennis Fever, mart ayında ise Pokemon Pokopia'nın piyasaya sürülmesi planlanıyor. 

