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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 satışlarıyla rekor kırmaya devam ederken, yoğun talep karşısında siparişlere yetişmeye çalışıyor. Ancak bu olurken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Nintendo, ABD pazarında Switch 1ve aksesuarlarında fiyat artışına gittiğini duyurdu. Peki yeni zam küresel pazarı veya Switch 2'yi ekileyecek mi? İşte detaylar...

Nintendo Switch 1'e zam geldi

Nintendo'nun yaptığı fiyat artışına göre, 3 Ağustos 2025 itibarıyla Switch Lite modeli 229 dolara, OLED sürüm 399 dolara ve temel model ise 339 dolara yükselmiş durumda. Bu artışın gerekçesi ise küresel ekonomik baskılar ve Asya merkezli tedarik zincirlerine uygulanan yüksek tarifeler olarak gösteriliyor.

Switch 2'ye gelirsek, fiyatların şimdilik değişmediğini belirtelim. Ancak Nintendo, üretim maliyetlerinin artması ve donanım başına elde edilen kâr marjlarının düşmesi nedeniyle "gelecekte zam yapılmasının gerekebileceği" vurgulandı. Nintendo, özellikle Çin (%30), Japonya (%15) ve Vietnam (%20) gibi donanım ve yazılım üretiminin yoğunlaştığı pazarlarda uygulanan tarifelerin mali tabloyu olumsuz etkilediğini söylüyor.

Nintendo Switch 2 satışları rekor tazeledi: 7 haftada 6 milyon 2 gün önce eklendi

Aslına bakacak olursak, Nintendo'nun 25 günde 5.82 milyon ve 7 haftada 6 milyon satış elde etmesi etkileyici bir başarı olarak görülüyor. Ancak şirketin açıkladığı verilere göre bu satışlar, kârlılık açısından benzer oranda bir artış yaratmıyor. Switch 2'nin donanım başına elde ettiği gelir, selefi Switch 1'e göre daha düşük seviyede. Nintendo'nun belirttiğine göre, bu durum yıllık bazda milyarlarca yen düzeyinde gelir kaybına neden olabilir.

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Nintendo Switch ve aksesuarlara zam geldi: Sıra Switch 2'de mi?

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