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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun Çin'de aldığı yeni bir patent, hem Switch hem de Switch 2 için ortak bir patente işaret ediyor. Patentte yer alan detaylara göre evrensel Dock istasyonu, bağlanan konsolu otomatik olarak algılayarak çalışma özelliklerini buna göre ayarlayabilecek.

Yeni Switch Dock patenti ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre yeni Dock, ilk nesil Switch bağlandığında USB 2.0 hızlarında çalışacak, daha düşük görüntü çıkışı sunacak ve dahili fanını daha düşük devirde çalıştıracak. Böylece ilk nesil konsolun donanım ihtiyaçlarına uygun bir kullanım sağlanacak. Switch 2 bağlandığında ise Dock'un çalışma modu otomatik olarak değişecek.

Bu senaryoda USB 3.0 bağlantı hızları devreye girecek, daha yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışı sunulacak ve yeni nesil konsolun daha yüksek soğutma ihtiyacını karşılamak için fan daha yüksek devirde çalışacak. Nintendo, Switch 2 ile birlikte önceki nesilde bulunmayan dahili fanlı Dock tasarımına geçmişti.

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Ayrıca yeni Dock, LAN bağlantısı gibi ek özelliklerle de önceki modele göre önemli yenilikler sunuyor. Bununla birlikte patent başvurularının her zaman ticari ürüne dönüşmediğini hatırlatmak gerekiyor. Ancak gerçek olduğu takdirde, ilk nesil Switch'in aktif soğutmadan faydalanarak dock modunda küçük çaplı bir performans avantajı elde ettiğini görebiliriz.

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Nintendo Switch ve Switch 2 için ortak Dock geliyor

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