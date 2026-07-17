Nintendo Switch ve Switch 2 için ortak Dock geliyor

Yeni Switch Dock patenti ortaya çıktı
Sızdırılan bilgilere göre yeni Dock, ilk nesil Switch bağlandığında USB 2.0 hızlarında çalışacak, daha düşük görüntü çıkışı sunacak ve dahili fanını daha düşük devirde çalıştıracak. Böylece ilk nesil konsolun donanım ihtiyaçlarına uygun bir kullanım sağlanacak. Switch 2 bağlandığında ise Dock'un çalışma modu otomatik olarak değişecek.
Ayrıca yeni Dock, LAN bağlantısı gibi ek özelliklerle de önceki modele göre önemli yenilikler sunuyor. Bununla birlikte patent başvurularının her zaman ticari ürüne dönüşmediğini hatırlatmak gerekiyor. Ancak gerçek olduğu takdirde, ilk nesil Switch'in aktif soğutmadan faydalanarak dock modunda küçük çaplı bir performans avantajı elde ettiğini görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: