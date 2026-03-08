Nintendo fazla ödediği gümrük vergilerini Trump hükümetinden geri istiyor

Nintendo zararın karşılanmasını istiyor
Nintendo geçen yıl yürürlüğe giren ek vergiler nedeniyle yaz aylarından itibaren Nintendo Switch konsolunda fiyat arttırmaya başlamıştı. Bu da haliyle satışlarda bir miktar düşüşü de beraberinde getirdi.
Nintendo America geçen hafta Ticaret Mahkemesine açtığı davada Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek yetkisiz düzenlemelerin kanun dışı uygulanması nedeniyle zarar gördüğünü belirterek zararın faiziyle karşılanmasını talep etti.
Anayasa Mahkemesi kararı ekstra ödenen vergilerin nasıl geri ödeneceğini belirlemediği için bir karmaşa söz konusu. Nintendo dışında da pek çok firma tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte ABD Gümrüklerinin geri iade konusunda bir mekanizma hazırladığı da belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım