Nintendo fazla ödediği gümrük vergilerini Trump hükümetinden geri istiyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Trump hükümetinin dünyayı adeta kasıp kavuran ek gümrük vergileri Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Vergiler iptal edilince mağdur olan firmalar da geriye dönük tazminat talep etmeye başladı.

Nintendo zararın karşılanmasını istiyor

Nintendo geçen yıl yürürlüğe giren ek vergiler nedeniyle yaz aylarından itibaren Nintendo Switch konsolunda fiyat arttırmaya başlamıştı. Bu da haliyle satışlarda bir miktar düşüşü de beraberinde getirdi.

Nintendo America geçen hafta Ticaret Mahkemesine açtığı davada Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek yetkisiz düzenlemelerin kanun dışı uygulanması nedeniyle zarar gördüğünü belirterek zararın faiziyle karşılanmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi kararı ekstra ödenen vergilerin nasıl geri ödeneceğini belirlemediği için bir karmaşa söz konusu. Nintendo dışında da pek çok firma tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte ABD Gümrüklerinin geri iade konusunda bir mekanizma hazırladığı da belirtiliyor.

