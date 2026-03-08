Giriş
    Nintendo fazla ödediği gümrük vergilerini Trump hükümetinden geri istiyor

    Fahiş gümrük vergileri ile geçen yıl ABD’ye yaptığı ihracatlarda fiyat arttırmak zorunda kalan Nintendo, Anayasa Mahkemesi kararının ardından tazminat davası açtı. 

    Nintendo Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Trump hükümetinin dünyayı adeta kasıp kavuran ek gümrük vergileri Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Vergiler iptal edilince mağdur olan firmalar da geriye dönük tazminat talep etmeye başladı.

    Nintendo zararın karşılanmasını istiyor

    Nintendo geçen yıl yürürlüğe giren ek vergiler nedeniyle yaz aylarından itibaren Nintendo Switch konsolunda fiyat arttırmaya başlamıştı. Bu da haliyle satışlarda bir miktar düşüşü de beraberinde getirdi.

    Nintendo America geçen hafta Ticaret Mahkemesine açtığı davada Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek yetkisiz düzenlemelerin kanun dışı uygulanması nedeniyle zarar gördüğünü belirterek zararın faiziyle karşılanmasını talep etti.

    Anayasa Mahkemesi kararı ekstra ödenen vergilerin nasıl geri ödeneceğini belirlemediği için bir karmaşa söz konusu. Nintendo dışında da pek çok firma tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte ABD Gümrüklerinin geri iade konusunda bir mekanizma hazırladığı da belirtiliyor.

