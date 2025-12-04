Giriş
    Nio EC6'nın Çin'deki kazası gündem oldu: Araç ikiye ayrıldı

    Şanghay’da yüksek hızda beton bariyere çarpan elektrikli Nio EC6, arka bölümünün ayrılmasıyla gündem oldu. Yolcuların hayati tehlikesi yokken, kazanın nedeni polis tarafından inceleniyor.

    Nio EC6'nın Çin'deki kazası gündem oldu: Araç ikiye ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli Nio'nun EC6 isimli elektrikli SUV modeli, Şanghay'da meydana gelen kaza ile gündemde. Yüksek hızla seyir halindeyken gerçekleştiği belirtilen kaza sonucu aracın ikiye bölündüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, araçtaki iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Nio, kazanın araç içi sistem tarafından otomatik olarak raporlandığını ve şirketin hemen bilgilendirildiğini duyurdu. Kazanın gerçekleştiği anda herhangi bir sürüş destek sisteminin aktif olmadığı ifade edildi. Çinli firma ayrıca çarpışmanın ardından kapı kollarının otomatik olarak dışarı çıktığını ve batarya paketinde yangın ya da termal kaçak belirtileri görülmediğini açıkladı.

    Öte yandan, otomobilin arka kısmının gövdeden ayrılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Yetkililer, bu durumun araç yüksek hızla seyir halindeyken beton bir bariyere çarpması sonucunda gerçekleştiğini belirtiyor. Üst kısmı bile 12 cm kalınlığında olan bu bariyer tipinin darbeyi çok küçük bir alana yoğunlaştırdığı söyleniyor.

    İlk raporlar, yolcuların çarpışma sonrası araçtan kendi başlarına çıkabildiğini belirtiyor. Ancak kabin içi deformasyon seviyeleri, emniyet sistemlerinin performansı ya da darbe kuvvetinin araca nasıl yayıldığı gibi teknik detaylar bağımsız olarak değerlendirilmiş değil.

