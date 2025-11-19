Çinli Nio, kendi geliştirdiği çipi lisanslayarak yeni gelir kapısı yapacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nio, en büyük yatırımlarından biri olan kendi geliştirdiği gelişmiş sürüş çipi Shenji NX9031 için teknik lisanslama sürecini başlatarak çip işinden gelir elde etmeye başlıyor. Bu adım, Nio’nun bugüne kadar büyük Ar-Ge bütçesi ayırdığı projeyi doğrudan gelir üreten bir yapıya dönüştürmesi açısından kritik bir dönüm noktası.

5 nm otomotiv sınıfı süreçle geliştirilen Shenji NX9031, Nvidia Orin-X’in yaklaşık dört katı gerçek işlem gücü sunuyor. 2021’de başlayan projede ön uç, arka uç tasarım, doğrulama ve test dahil 600’den fazla uzman yer aldı. Bu yatırımın, Xpeng ve Li Auto’nun benzer projelerini açık şekilde geride bıraktığı belirtiliyor. Nio CEO’su William Li, NX9031’in Ar-Ge maliyetinin 1.000 batarya değişim istasyonu kurma maliyetine eşdeğer olduğunu, bunun da toplamda milyarlarca yuan anlamına geldiğini daha önce açıklamıştı.

Üç yıllık geliştirme ve test sürecinin ardından çip, Nvidia’nın yeni nesil Thor-U çipinden aylar önce seri üretime girdi. NX9031 hâlihazırda ET9, 2025 ES6 ve EC6 gibi modellerde kullanılıyor ve araç başına yaklaşık 1400 dolar maliyet optimizasyonu sağlıyor.

Yılın son çeyreğinde kârlılık hedefleyen ve nakit akışı baskısı altında olan Nio, gider azaltmak ve yeni gelir kanalları açmak için bu yıl çip işini ticarileştirmeye hız verdi. Şirket, haziran ayında çip geliştirme, üretim ve lisanslamayı tek çatı altında toplayan Anhui Shenji Technology Co. adlı bir birim kurdu ve burada kontrolü tamamen elinde tutuyor. Aynı dönemde bu birim için stratejik yatırımcı arayışı da başlamıştı.

William Li’ye göre NX9031’in hedefi, önümüzdeki yaklaşık on yıl boyunca gelişecek otonom sürüş algoritmalarını destekleyebilecek işlem gücü ve bant genişliği sunmak, zorlu koşullarda güvenilir ve düşük gecikmeli çalışmak ve tüm hava koşullarında yüksek kalite görüntü işleme sağlayabilmek.

Li, bu yüzden 2021’de Nio’nun kendi otomotiv sınıfı 5 nm çipini sıfırdan geliştirme kararı aldığını belirtiyor. Bu vizyon doğrultusunda NX9031 artık yalnızca Nio’nun modellerine güç vermekle kalmıyor, aynı zamanda şirket için yeni bir gelir kapısı hâline geliyor.

