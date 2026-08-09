Nio’nun batarya değişim ağı 4.000 istasyonu aştı: 120 milyon işlem gerçekleşti!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, batarya değiştirme teknolojisindeki büyümesini sürdürüyor. Şirket, Çin'deki toplam batarya değişim hizmeti sayısının 120 milyonu aştığını açıkladı. Şirketin Çin genelindeki batarya değişim istasyonu sayısı ise 4.000'e ulaştı.

Nio, Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde 4.000'inci batarya değişim istasyonunun açılışını gerçekleştirecek. Bu istasyon, şirketin yeni beşinci nesil batarya değişim teknolojisini kullanan ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil istasyonlar daha fazla araca hizmet verecek

Beşinci nesil batarya değişim istasyonları, farklı dingil mesafelerine sahip araçları destekleyebilmek için tamamen yenilenen bir altyapı kullanıyor. Bu sayede 5,3 metre uzunluğundaki ES9 gibi büyük bir SUV ile 4,003 metre uzunluğundaki kompakt Firefly modeli aynı batarya değişim mekanizmasından yararlanabiliyor.

Yeni sistemin devreye girmesiyle Nio'nun batarya değişim ağı ilk kez şirketin üç markasındaki araçlara, yani Nio, Onvo ve Firefly modellerine hizmet verebilecek. Firefly modelleri, daha kısa dingil mesafeleri nedeniyle daha önce mevcut istasyonların tamamıyla uyumlu değildi.

Batarya değişim hizmetlerinin kullanımındaki artış da hız kazanmış durumda. Nio, 100 milyonuncu batarya değişimini 6 Şubat'ta gerçekleştirmişti. Şirketin Mayıs 2018'de ilk batarya değişim hizmetini sunmasından bu seviyeye ulaşması 2.819 gün sürerken, son 20 milyon değişimin gerçekleştirilmesi yalnızca 6 ay aldı.

Karayolu ve demiryolunu birleştiren yeni ulaşım sistemi: Pods4Rai 1 gün önce eklendi

Kullanıcılar milyarlarca kWh elektrik tüketti

Nio'nun paylaştığı verilere göre şimdiye kadar gerçekleştirilen batarya değişimleriyle kullanıcılar toplam 6,35 milyar kWh elektrik tüketti. Şirket, bu miktarın 3,17 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Nio'nun hesaplamalarına göre batarya değişimi, geleneksel şarj yöntemlerine kıyasla kullanıcıların toplam 99,91 milyon saat tasarruf etmesini sağladı. Bu da kullanıcı başına ortalama 83 saatlik zaman tasarrufuna karşılık geliyor. Benzinli araçlarla kıyaslandığında ise batarya değişim sistemi kullanıcıların toplam 31,2 milyar yuan (yaklaşık 4,6 milyar dolar) tasarruf etmesini sağladı. Şirket, kullanıcı başına ortalama tasarrufun yaklaşık 26 bin yuan olduğunu açıkladı.

Nio'nun batarya değişim ağı yalnızca istasyon sayısıyla değil, kapsama alanıyla da büyüyor. Şirket, kullanıcılarının yüzde 80,1'inin yaşadığı veya çalıştığı noktaya üç kilometre mesafede en az bir batarya değişim istasyonu bulunduğunu belirtiyor. Otoyollardaki ağ ise 1.049 istasyondan oluşuyor ve 550 şehri birbirine bağlıyor. Bu istasyonlar Çin'deki 16 büyük şehir kümesini kapsayan geniş bir otoyol batarya değişim ağı oluşturuyor.

2026 hedefi 1.000'den fazla yeni istasyon

Nio, 2026 yılında 1.000'den fazla yeni batarya değişim istasyonu kurma hedefini koruyor. Şirket 2024 yılında 679, 2025 yılında ise 681 yeni batarya değişim istasyonu ekledi. Haziran ayında Nio Power ile Anhui merkezli Zhongan Energy arasında da bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında tarafların bir yıl içerisinde ortaklaşa 500 batarya değişim istasyonu kurması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nio’nun batarya değişim ağı 4.000 istasyonu aştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: