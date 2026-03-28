Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Nisan ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Nisan Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Nisan ayında The Boys ve Euphoria gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; The Audacity ve The Testaments gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Nisan ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ The Boys 5. sezon

Tam Boyutta Gör Amazon'un en popüler dizisi olan The Boys, önümüzdeki ay 5. sezonuyla geri dönecek ve bu son sezonla birlikte final yapacak.

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 8 Nisan

Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.

2️⃣ Euphoria 3. sezon

Tam Boyutta Gör Nisan ayında yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer popüler dizi de HBO'nun gençlik draması Euphoria olacak. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi gibi yıldızı parlayan isimler, bu final sezonu için yeniden bir araya geliyor.

: HBO Max Yayın Tarihi: 12 Nisan

Emmy ödüllü dizi, bu yeni sezona karakterlerin lise yıllarını artık geride bırakıp yetişkinliğe adım attığı bir zaman atlamasıyla başlıyor. Sam Levinson’ın yaratıcısı olduğu yapım; bağımlılık, kimlik arayışı ve travmalarla örülü dünyasını bu kez okul koridorlarından çıkarıp daha geniş bir perspektife taşıyor. Rue’nun uyuşturucudan uzak kalma mücadelesinde zorlanmaya devam ederken; Jules, Lexie, Maddie gibi karakterler de kendi büyüme sancılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

3️⃣ The Audacity

Tam Boyutta Gör Özellikle teknoloji meraklıları için Nisan ayında başlayacak en dikkat çekici dizilerden biri, Silikon Vadisi'nde yaşananlara odaklanan The Audacity olacak.

: AMC Yayın Tarihi: 12 Nisan

Daha önce Breaking Bad ve Mad Men gibi prestijli dizilere imza atan AMC kanalı tarafından hazıranan dizinin konusu şöyle: "The Audacity, kontrolden çıkmış egolara, sınırları zorlayan düşlere ve yarının teknolojisini inşa ederken etik sınırları zorlayan mucitlere ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde geçiyor. Huysuz milyarderler, psikiyatrist gurular, AI laboratuvarları ve özel okullardan çıkmış seçkin gençlerle dolu bu dünyada, hırslı bir CEO (Bill Magnussen) fikirlerini paraya ve güce dönüştürmeye çalışıyor. Kara komedi unsurlarıyla bezeli bu drama, değişen dünyamıza yön veren gerçeklere ve hezeyanlara odaklanıyor."

4️⃣ The Testaments

Tam Boyutta Gör Nisan ayında başlayacak bir diğer dikkat çekici dizi de The Handmaid's Tale'ın devamı niteliğindeki The Testaments olacak.

: Disney+ Yayın Tarihi: 8 Nisan

Orijinal serinin finalinden yaklaşık 15 yıl sonrasını konu alan yapım, Gilead rejiminin içten içe çürümeye başladığı bir dönemi merkeze alıyor. Dizide, tanıdık bir yüz olan Ann Dowd’un canlandırdığı Lydia Teyze’nin yanı sıra, rejim içinde büyüyen genç Agnes ve Kanada’da yaşayan Daisy’nin kesişen yollarına odaklanılıyor. Gilead’ın karanlık sırlarının bir bir döküldüğü bu sancılı büyüme hikâyesinde, karakterler hem kendi geçmişlerini keşfediyor hem de baskıcı düzene karşı yeni bir direnişin fitilini ateşliyor.

5️⃣ Beef 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2023 yılında yayınlanann ilk sezonuyla epey ses getiren Beef, yeni bir hikâye ve yeni bir kadroyla geri dönüyor. Bu kez başrollerde Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton ve Cailee Spaeny var.

: Netflix Yayın Tarihi: 16 Nisan

Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizi, ilk sezondaki hikayeyi tamamen geride bırakarak, bu kez yepyeni bir "atışma" ve oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Dizinin yeni sezonu, bir kulüpte tanık oldukları kavgaya dâhil olan genç bir çiftin etrafında şekilleniyor. Bu olay beklenemdik olayların fitilini ateşliyor.

6️⃣ Half Man

Tam Boyutta Gör HBO ve BBC ortak yapımı olan Half Man, Baby Reindeer ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza atan Richard Gadd’in imzasını taşıyor.

: HBO Max Yayın Tarihi: 15 Nisan

Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisini merkeze alıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. Başrollerde Richard Gadd’e Jamie Bell’in eşlik ettiği yapım; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını sert bir dille sorguluyor.

7️⃣ Stranger Things: Tales From '85

Tam Boyutta Gör Stranger Things serisi, orijinal diziyle aynı dönemde geçen bir animasyon dizisiyle geri dönüyor.

: Netflix Yayın Tarihi: 23 Nisan

Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçiyor ve ana dizinin 2. ve 3. sezonları arasında geçen döneme odaklanıyor. Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan bu yeni hikâyenin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri var. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek.

8️⃣ Star Wars: Maul - Shadow Lord

Tam Boyutta Gör Nisan ayında yeni bir animasyon dizisi başlayacak bir diğer popüler seri de Star Wars.

: Disney+ Yayın Tarihi: 6 Nisan

The Clone Wars finalinden yaklaşık bir yıl sonrasını konu alan bu animasyon serisi, eski Sith Lordu Maul'un hikâyesine odaklanıyor. Janix adlı, İmparatorluk kontrolünden uzak bir gezegende kendi suç imparatorluğunu (Crimson Dawn) yeniden inşa etmeye çalışan Maul; bu süreçte karşısına çıkan eski bir Jedi Padawan’ını kendi safına çekmeye çalışıyor.

9️⃣ Your Friends & Neighbors 2. sezon

Tam Boyutta Gör Jon Hamm’in başrolünü üstlendiği Your Friends & Neighbors, yeni sezonuyla Apple TV+ ekranlarına geri dönüyor.

: Apple TV Yayın Tarihi: 3 Nisan

New York'un banliyölerinden birinde geçen yapım, boşanma sonrası geçim sıkıntısı yaşayan ve komşularının evlerini soymaya başlayan Coop’a odaklanıyor. Zararsız bir oyun gibi başlayan bu "maceralarını" devam ettiren Coop, yanlış zamanda girdiği bir evde tanık olduğu sırlar nedeniyle kendini bir kedi-fare oyununun ortasında buluyor.

🔟 From 4. sezon

Tam Boyutta Gör Sürprizlerle dolu hikâyesiyle Lost'a benzetilen From, Nisan ayında yeni sezonuyla ekranlara dönen bir diğer dizi olacak.

: TV+ Yayın Tarihi: 19 Nisan

Gidenin bir türlü terk edemediği kabusvari bir kasabada geçen dizi, bu yeni sezonda Jim ve Tabitha’nın dış dünya ile olan bağlarını ve kasabanın kökenlerine dair ürkütücü keşiflerini derinleştirecek. Harold Perrineau’nun canlandırdığı Boyd Stevens karakteri, kasaba sakinlerini bir arada tutmaya çalışırken, ormanın derinliklerinden gelen yeni ve daha ölümcül tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

