Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Nisan ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Nisan Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Nisan ayında The Boys ve Euphoria gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; The Audacity ve The Testaments gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Nisan ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ The Boys 5. sezon
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
Dizinin 5. sezonu, artık Homelander'ın Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirdiği, neredeyse distopik denebilecek bir dünyada geçiyor ki bu yönüyle günümüz ABD'sini de aynalıyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken, Butcher tüm süper güçlüleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor.
2️⃣ Euphoria 3. sezon
- Tür: Drama
- Platform: HBO Max
- Yayın Tarihi: 12 Nisan
Emmy ödüllü dizi, bu yeni sezona karakterlerin lise yıllarını artık geride bırakıp yetişkinliğe adım attığı bir zaman atlamasıyla başlıyor. Sam Levinson’ın yaratıcısı olduğu yapım; bağımlılık, kimlik arayışı ve travmalarla örülü dünyasını bu kez okul koridorlarından çıkarıp daha geniş bir perspektife taşıyor. Rue’nun uyuşturucudan uzak kalma mücadelesinde zorlanmaya devam ederken; Jules, Lexie, Maddie gibi karakterler de kendi büyüme sancılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.
3️⃣ The Audacity
- Tür: Drama, Kara Komedi
- Platform: AMC
- Yayın Tarihi: 12 Nisan
Daha önce Breaking Bad ve Mad Men gibi prestijli dizilere imza atan AMC kanalı tarafından hazıranan dizinin konusu şöyle: "The Audacity, kontrolden çıkmış egolara, sınırları zorlayan düşlere ve yarının teknolojisini inşa ederken etik sınırları zorlayan mucitlere ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde geçiyor. Huysuz milyarderler, psikiyatrist gurular, AI laboratuvarları ve özel okullardan çıkmış seçkin gençlerle dolu bu dünyada, hırslı bir CEO (Bill Magnussen) fikirlerini paraya ve güce dönüştürmeye çalışıyor. Kara komedi unsurlarıyla bezeli bu drama, değişen dünyamıza yön veren gerçeklere ve hezeyanlara odaklanıyor."
4️⃣ The Testaments
- Tür: Drama
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
Orijinal serinin finalinden yaklaşık 15 yıl sonrasını konu alan yapım, Gilead rejiminin içten içe çürümeye başladığı bir dönemi merkeze alıyor. Dizide, tanıdık bir yüz olan Ann Dowd’un canlandırdığı Lydia Teyze’nin yanı sıra, rejim içinde büyüyen genç Agnes ve Kanada’da yaşayan Daisy’nin kesişen yollarına odaklanılıyor. Gilead’ın karanlık sırlarının bir bir döküldüğü bu sancılı büyüme hikâyesinde, karakterler hem kendi geçmişlerini keşfediyor hem de baskıcı düzene karşı yeni bir direnişin fitilini ateşliyor.
5️⃣ Beef 2. sezon
- Tür: Drama
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 16 Nisan
Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizi, ilk sezondaki hikayeyi tamamen geride bırakarak, bu kez yepyeni bir "atışma" ve oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Dizinin yeni sezonu, bir kulüpte tanık oldukları kavgaya dâhil olan genç bir çiftin etrafında şekilleniyor. Bu olay beklenemdik olayların fitilini ateşliyor.
6️⃣ Half Man
- Tür: Drama
- Platform: HBO Max
- Yayın Tarihi: 15 Nisan
Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisini merkeze alıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. Başrollerde Richard Gadd’e Jamie Bell’in eşlik ettiği yapım; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını sert bir dille sorguluyor.
7️⃣ Stranger Things: Tales From '85
- Tür: Animasyon, Fantastik, Gerilim
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 23 Nisan
Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçiyor ve ana dizinin 2. ve 3. sezonları arasında geçen döneme odaklanıyor. Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan bu yeni hikâyenin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri var. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek.
8️⃣ Star Wars: Maul - Shadow Lord
- Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 6 Nisan
The Clone Wars finalinden yaklaşık bir yıl sonrasını konu alan bu animasyon serisi, eski Sith Lordu Maul'un hikâyesine odaklanıyor. Janix adlı, İmparatorluk kontrolünden uzak bir gezegende kendi suç imparatorluğunu (Crimson Dawn) yeniden inşa etmeye çalışan Maul; bu süreçte karşısına çıkan eski bir Jedi Padawan’ını kendi safına çekmeye çalışıyor.
9️⃣ Your Friends & Neighbors 2. sezon
- Tür: Suç, Drama
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 3 Nisan
New York'un banliyölerinden birinde geçen yapım, boşanma sonrası geçim sıkıntısı yaşayan ve komşularının evlerini soymaya başlayan Coop’a odaklanıyor. Zararsız bir oyun gibi başlayan bu "maceralarını" devam ettiren Coop, yanlış zamanda girdiği bir evde tanık olduğu sırlar nedeniyle kendini bir kedi-fare oyununun ortasında buluyor.
🔟 From 4. sezon
- Tür: Gizem, Korku
- Platform: TV+
- Yayın Tarihi: 19 Nisan
Gidenin bir türlü terk edemediği kabusvari bir kasabada geçen dizi, bu yeni sezonda Jim ve Tabitha'nın dış dünya ile olan bağlarını ve kasabanın kökenlerine dair ürkütücü keşiflerini derinleştirecek. Harold Perrineau'nun canlandırdığı Boyd Stevens karakteri, kasaba sakinlerini bir arada tutmaya çalışırken, ormanın derinliklerinden gelen yeni ve daha ölümcül tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak.