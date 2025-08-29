Giriş
    Nissan, 16 yıl sonra ilk kez küresel satışlarda ilk 10'dan düştü

    Finansal kayıplar, dava süreçleri ve Çin’deki sert düşüş Nissan’ı zorluyor. 2025’in ilk yarısında satışları yüzde 6 gerileyen marka, 16 yıl sonra ilk kez dünya satışlarında ilk 10’un dışında kaldı.

    Nissan, 16 yıl sonra ilk kez küresel satışlarda ilk 10'dan düştü Tam Boyutta Gör
    Nissan’ın son dönemde yaşadığı zorluklar ortada. Şirket hem finansal sıkıntılarla boğuşuyor, hem fabrikalarında işten çıkarmalar yapıyor hem de sorunlu motorlar nedeniyle toplu davalarla karşı karşıya kalıyor. Tüm bunlar satış rakamlarına da yansımış durumda.

    Araştırma firması MarketLines’ın verilerine göre Nissan, 2025’in ilk yarısında küresel otomobil satışlarında ilk 10’dan düştü. Bu, şirketin 16 yıl sonra ilk kez ilk 10 dışında kaldığı anlamına geliyor. Nissan’ın satışları yüzde 6 gerileyerek 1,61 milyon adette kaldı. Toyota ve Volkswagen Grubu gibi sektör liderlerinin oldukça gerisinde kalan marka, böylece Çinli üreticiler BYD ve Geely’nin de arkasına düştü.

    BYD, satışlarını yüzde 33 artırarak listenin sekizinci sırasına yükseldi. Uzun süredir rakip olan Suzuki de 1,63 milyon satışla Nissan’ın önüne geçti. İki şirket arasındaki fark sadece 20 bin araç olsa da bu, Suzuki’nin 2004’ten bu yana ilk kez Nissan’ı geride bırakması anlamına geliyor.

    Nissan’ın finansal sonuçları da tabloyu doğrular nitelikte. Şirket, nisan-haziran döneminde 15,7 milyar yen (yaklaşık 105 milyon dolar) zarar açıkladı. Bu, Japon üreticinin üst üste dördüncü çeyrek zararı oldu. Oysa geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28,5 milyar yen (yaklaşık 191 milyon dolar) kâr elde edilmişti.

    Nissan özellikle iki büyük pazarda zorlanıyor. ABD’de satışlar zayıf seyrediyor, ancak asıl kayıp Çin’de yaşandı. Şirketin en büyük pazarı olan Çin’de satışlar yılın ilk yarısında yüzde 18 düşerek yalnızca 270 bin adette kaldı. Kıyaslamak gerekirse, 2018’de Nissan Çin’de 720 bin araç satmıştı. Japonya’da da satışlar yüzde 10 gerileyerek 220 bin adede indi. Bu, markanın 1993’ten bu yana gördüğü en düşük iç pazar rakamı.

    Toparlanma adımları

    Zorlu bir 2025 başlangıcına rağmen Nissan, önümüzdeki aylarda toparlanma adına iddialı adımlar atıyor. ABD’de yeni Leaf, 31.485 dolarlık rekabetçi başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Yenilenen Kicks ise yılın ilk yarısında 50 bini aşkın satışla iyi bir ivme yakaladı. Ayrıca Nissan’ın, efsanevi Xterra SUV modelini geri getirmeyi planladığına dair haberler de gündemde.

    Çin’de ise şirket nisan ayında 119.900 yuan’dan (yaklaşık 16.727 dolar) başlayan fiyatlarla N7 elektrikli sedanı tanıttı. Model kısa sürede güçlü bir başlangıç yaptı. Nissan, bölgede önümüzdeki dönemde birden fazla yeni elektrikli modelin lansmanını da planlıyor.

