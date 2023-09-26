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    Anlık Bildirim

    Nissan, 2030'a kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

    Nissan'ın patronu Makoto Uchida, markanın 2030 yılına kadar Avrupa pazarında sadece elektrikli otomobil satacağını söyledi. Şirket böylelikle kıtada tam elektriğe geçiş yapmış olacak.

    Nissan, 2030'a kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak Tam Boyutta Gör

    Nissan, 2030 yılına kadar Avrupa pazarında sadece elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Bu plan, dün Nissan CEO'su Makoto Uchida tarafından duyuruldu. Bununla birlikte, Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yasağın 2035 yılından itibaren uygulamaya konulması bekleniyor.

    Nissan, 2030'a kadar dünya genelinde 19 tam elektrikli ve 8 hibrit model sunacak. Şirket beş yıl içinde kobalt içermeyen batarya teknolojilerine geçiş yaparak maliyetlerini %65 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, bu süre zarfında yeni teknolojilerle şarj sürelerini üçte bir oranında azaltmayı amaçlıyor.

    Nissan, 2030'a kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak Tam Boyutta Gör

    40 milyon euro'luk yatırım planı

    Nissan ayrıca, Londra'daki tasarım stüdyosunu ve yanındaki Nissan Avrupa teknik merkezini geliştirmek için 40 milyon euro'luk bir yatırım yapacak. Bu para personel eğitimi, teknoloji güncellemeleri ve ekipman modernizasyonuna gidecek. Söz konusu miktarın 26 milyon euro'su, özellikle araçların elektrifikasyonu için harcanacak.

    Nissan, 2030'a kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak Tam Boyutta Gör

    Duyuru, Londra'da gerçekleşen Nissan Concept 20-23'ün lansmanında yapıldı. Genç tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen elektrikli otomobil, şehirde kullanımına yönelik "performans hatchback" vizyonunu temsil ediyor. Araçta dikkat çekici kapılar ve aerodinamiği artıran bir dizi unsur mevcut.

    Kaynakça https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Nissan-Motor-to-sell-only-EVs-in-Europe-by-2030 https://www.bbc.com/news/business-66915440
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    sus ne demek göze aseton kaçması hiç arkadaşım yok lost final bluetooth kulaklık çalışmıyor

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