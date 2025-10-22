Çin'de tasarlanıp geliştirilen yeni Nissan Frontier Pro ön satışa çıkıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, yeni Frontier Pro modelinin 30 Ekim’de ön satışa çıkacağını resmen duyurdu. Yeni pickup, markanın Çin’de tasarlanıp geliştirilen ve küresel pazarlara ihraç edilecek ilk pickup aracı olma özelliğini taşıyor. Frontier Pro serisi, benzinli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere iki farklı versiyondan oluşuyor.

Tasarım açısından, PHEV versiyonu benzinli modele kıyasla farklı bir ön yüze sahip. Boydan boya uzanan ışık imzası, Nissan’ın V-Motion ön ızgara kimliğini taşıyor. Arka bölümde ise iki tonlu yüzer tavan tasarımı ön kısımla uyum sağlıyor.

İç mekanda 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve geleneksel fiziksel tuşlarla kombine edilen bir yaşam alanı sunuluyor. AyrıcaFocal ses sistemi, geniş panoramik cam tavan, 90 derece açılan arka kapılar ve üç kademeli ayarlanabilir arka koltuk sırtlığı da konfor detayları arasında.

Tam Boyutta Gör Frontier Pro PHEV’in güç aktarma sistemi 410 hp güç ve 800 Nm tork üretiyor. Araç 3,5 ton çekme kapasitesi ve 135 km saf elektrikli menzil sunarken, entegre dört tekerlekten çekiş sistemi ve Seviye 2 sürüş destek teknolojisi ile donatılmış.

Yeni Frontier Pro PHEV, 30 Ekim'de ön satışa sunulmasının ardından yılın son çeyreğinde satışa çıkacak. Söz konusu model, hem Nissan'ın ilk şarj edilebilir hibriti hem de ilk elektrik destekli pickup modeli olacak.

