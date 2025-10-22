Çin'de tasarlanıp geliştirilen yeni Nissan Frontier Pro ön satışa çıkıyor

Tasarım açısından, PHEV versiyonu benzinli modele kıyasla farklı bir ön yüze sahip. Boydan boya uzanan ışık imzası, Nissan’ın V-Motion ön ızgara kimliğini taşıyor. Arka bölümde ise iki tonlu yüzer tavan tasarımı ön kısımla uyum sağlıyor.
İç mekanda 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve geleneksel fiziksel tuşlarla kombine edilen bir yaşam alanı sunuluyor. AyrıcaFocal ses sistemi, geniş panoramik cam tavan, 90 derece açılan arka kapılar ve üç kademeli ayarlanabilir arka koltuk sırtlığı da konfor detayları arasında.
Yeni Frontier Pro PHEV, 30 Ekim'de ön satışa sunulmasının ardından yılın son çeyreğinde satışa çıkacak. Söz konusu model, hem Nissan'ın ilk şarj edilebilir hibriti hem de ilk elektrik destekli pickup modeli olacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: