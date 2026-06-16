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    Nissan, Çin'i örnek aldı: Yeni Skyline rekor sürede geliyor

    Nissan, Çinli üreticilerin hızlı geliştirme yaklaşımını benimseyerek yeni Skyline'ın geliştirme süresini 55 aydan 26 aya indirdi. Marka, bu sayede rekabette yeniden güç kazanmayı hedefliyor.

    Otomobil üreticileri yıllardır tasarım, mühendislik ve kaliteyle öne çıkmaya çalışıyor. Ancak günümüzde markalar arasındaki rekabette geliştirme hızı giderek daha büyük önem kazanıyor. Bu değişimin farkında olan Nissan, Çinli üreticilerden öğrendiği yöntemleri küresel operasyonlarına taşımaya başladı.

    Yeni Skyline'ın geliştirme süreci 26 ay sürdü

    Nissan, Çin etkisiyle yeni Skyline'ı yarı sürede geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Nikkei'nin haberine göre Nissan CEO'su Ivan Espinosa, şirketin yeni araçları yaklaşık 30 ay içinde pazara sunmayı hedeflediğini açıkladı. Bu yaklaşımın ilk somut örneği ise yeni nesil Skyline olacak. Kış aylarında tanıtılması beklenen modelin geliştirme süreci yalnızca 26 ay sürdü. Bu süre, mevcut nesil Skyline'ın geliştirilmesi için gereken 55 aylık dönemin yarısından daha kısa.

    Nissan, hızlı geliştirme sürecinin avantajlarını Çin'deki ortağı Dongfeng ile yürüttüğü projelerde yakından deneyimledi. Şirketin Dongfeng ile geliştirdiği N7 elektrikli sedanın yalnızca iki yılda tamamlandığı belirtiliyor. Bu süre, Nissan'ın geleneksel geliştirme takvimine kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha kısa.

    "Çin, otomotiv sektörüne yön veriyor"

    Nissan, Çin etkisiyle yeni Skyline'ı yarı sürede geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Espinosa, bu başarının arkasında yapay zeka ve dijital araçların bulunduğunu söylüyor. Tasarım, test ve üretim aşamalarında kullanılan yeni teknolojilerin geliştirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığını belirten CEO, Çin'in bugün teknoloji, maliyet rekabeti ve geliştirme süresi açısından otomotiv sektörünün geleceğine yön verdiğini ifade etti.

    Nissan'ın bu dönüşüme ihtiyacı da bulunuyor. Şirketin küresel satışları geçtiğimiz mali yılda yüzde 6 düşerek 3,15 milyon adede gerilerken, Japonya'daki satışlar yüzde 13 azaldı. Espinosa, markanın yaşadığı sorunların bir bölümünü itibar kaybına ve ilgi çekici ürünlerin eksikliğine bağlıyor.

    Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Nissan, önümüzdeki yaklaşık bir yıllık dönemde yedi yeni model tanıtmayı planlıyor. Yeniden doğacak Skyline'ın yanı sıra yeni SUV ve pickup modelleri ile gelecek nesil GT-R da markanın ürün atağının önemli parçaları arasında yer alıyor.

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