Nissan, Çin'i örnek aldı: Yeni Skyline rekor sürede geliyor

Otomobil üreticileri yıllardır tasarım, mühendislik ve kaliteyle öne çıkmaya çalışıyor. Ancak günümüzde markalar arasındaki rekabette geliştirme hızı giderek daha büyük önem kazanıyor. Bu değişimin farkında olan Nissan, Çinli üreticilerden öğrendiği yöntemleri küresel operasyonlarına taşımaya başladı.
Yeni Skyline'ın geliştirme süreci 26 ay sürdü
Nissan, hızlı geliştirme sürecinin avantajlarını Çin'deki ortağı Dongfeng ile yürüttüğü projelerde yakından deneyimledi. Şirketin Dongfeng ile geliştirdiği N7 elektrikli sedanın yalnızca iki yılda tamamlandığı belirtiliyor. Bu süre, Nissan'ın geleneksel geliştirme takvimine kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha kısa.
"Çin, otomotiv sektörüne yön veriyor"
Nissan'ın bu dönüşüme ihtiyacı da bulunuyor. Şirketin küresel satışları geçtiğimiz mali yılda yüzde 6 düşerek 3,15 milyon adede gerilerken, Japonya'daki satışlar yüzde 13 azaldı. Espinosa, markanın yaşadığı sorunların bir bölümünü itibar kaybına ve ilgi çekici ürünlerin eksikliğine bağlıyor.
Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Nissan, önümüzdeki yaklaşık bir yıllık dönemde yedi yeni model tanıtmayı planlıyor. Yeniden doğacak Skyline'ın yanı sıra yeni SUV ve pickup modelleri ile gelecek nesil GT-R da markanın ürün atağının önemli parçaları arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: