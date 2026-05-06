Nissan'da kriz adımı: Avrupa'da üretim hattı kapanıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Japon otomotiv devi Nissan, maliyetleri düşürmek için Avrupa’da önemli bir adım atıyor. Şirket, İngiltere’deki Sunderland fabrikasında bulunan iki üretim hattından birini kapatma kararı aldı. Bu hamle, Avrupa genelinde 900 kişinin işini kaybedeceği sürecin bir parçası.

Tek hatta üretim

Tam Boyutta Gör Sunderland tesisinde üretilen Nissan Leaf, Juke ve Qashqai, artık tek bir üretim hattında üretilecek. Nissan, bu değişiklik nedeniyle fabrikanın kendisinde doğrudan işten çıkarma olmayacağını belirtse de Birleşik Krallık genelinde bazı pozisyonların risk altında olduğu ifade ediliyor.

Üretim ciddi şekilde düştü

Bu karar, Nissan’ın Avrupa’daki tek üretim tesisi olan Sunderland’daki üretim hacminin yıllar içindeki düşüşünü de gözler önüne seriyor. Fabrika geçen yıl 273 bin araç üretirken, bu sayı geçmişte 500 binin üzerindeydi.

Şirket yaptığı açıklamada, alınan kararların “daha yalın ve dayanıklı bir iş modeli oluşturmak” amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda Barselona’daki parça deposunun kısmen kapatılması ve İskandinav ülkelerinde ithalatçı modele geçiş de gündemde.

Çinli üreticiler devreye girebilir

Nissan, kapatılan üretim hattını tamamen boş bırakmak istemiyor. Şirket, gelecekte bu hattı başka bir otomobil üreticisine devretmeyi planlıyor. Bu noktada Çinli üreticiler Chery ve Dongfeng’in adı öne çıkıyor. Eğer bu satış gerçekleşirse, hem istihdam korunacak hem de üretim yeniden artırılabilecek.

Üretim hattının 2026’nın ikinci yarısında kapatılması planlanıyor. Kaybedilen kapasiteyi telafi etmek için ise diğer üretim hattı üç vardiya sistemine geçecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: