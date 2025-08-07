Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan'dan Avrupa'da yeniden yapılanma adımı: İşten çıkarmalar yolda

    Japon otomotiv devi, Avrupa bölge ofisinde işten çıkarmaları içeren bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Sendika ile görüşmeler sürerken, ilk etapta gönüllü işten ayrılma seçeneği ele alınacak.

    Nissan'dan Avrupa'da yeniden yapılanma: İşten çıkarmalar yolda Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa bölge ofisindeki çalışanlarını temsil eden sendika ile işten çıkarmaları da kapsayan bir dizi değişiklik hakkında görüşmelere başladı. Reuters'ın ulaştığı şirket belgeleri ve iç yazışmalar, yeniden yapılanma sürecine ilişkin detayları ortaya koyuyor.

    Zor bir dönemden geçen Nissan, Fransa'nın Montigny-le-Bretonneux kentinde bulunan ve yaklaşık 560 çalışana sahip olan Nissan Automotive Europe ofisinde kapsamlı bir yeniden yapılanma planı için personel temsilcileriyle görüşme sürecine girdiğini doğruladı. Bu ofis, aynı zamanda Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgesindeki faaliyetleri de yönetiyor.

    Konuya yakın bir kaynak, bölge ofisinde önemli değişiklikler olacağını ifade etti. Şirket belgelerine göre, yönetim ve sendika öncelikle gönüllü işten ayrılma (tazminatlı çıkış) seçeneğini ele almayı kabul etti. Zorunlu işten çıkarmalar ise ikinci planda değerlendirilecek. Görüşmelerin 20 Ekim’e kadar tamamlanması ve tüm detayların Kasım ayında çalışanlarla paylaşılması planlanıyor.

    Nissan'dan Avrupa'da yeniden yapılanma: İşten çıkarmalar yolda Tam Boyutta Gör
    Nissan’da Nisan ayında CEO koltuğuna oturan Ivan Espinosa, şirketin genelinde kapsamlı bir yeniden yapılandırma başlatmıştı. Plan kapsamında, küresel çalışan sayısının yaklaşık %15 azaltılması, üretim kapasitesinin %30 oranında düşürülerek yıllık 2,5 milyon araca çekilmesi ve mevcut 17 üretim tesisinin 10’a düşürülmesi öngörülüyor.

    Bu yeniden yapılanmanın, Çin ve ABD’deki zayıf satışların yanı sıra geçmişteki agresif büyüme stratejisinin yarattığı baskıları hafifletmesi ve şirkete yaklaşık 3,4 milyar dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor.

    Fabrikalar da kapanıyor

    Geçtiğimiz günlerde Nissan, Meksika’daki Civac fabrikasındaki üretimin Mart 2026’da durdurulacağını, Japonya’daki Oppama tesisinin Mart 2028’de, Nissan-Shatai’nin Shonan fabrikasının ise Mart 2027’de üretime son vereceğini duyurdu.

    2024 Ekim ayında yayımlanan bir çeşitlilik raporuna göre Nissan; Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgelerinde toplam yaklaşık 19.000 kişiyi istihdam ediyor. Bu çalışanların yaklaşık %60’ı Avrupa'da bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla klima taktırmak fiyatı devirdaim pompası su kaçırıyor ne olur çorlu genelev fotoğraftaki ışık patlaması düzeltme webos mu android mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum