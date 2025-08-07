Nissan'dan Avrupa'da yeniden yapılanma adımı: İşten çıkarmalar yolda

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa bölge ofisindeki çalışanlarını temsil eden sendika ile işten çıkarmaları da kapsayan bir dizi değişiklik hakkında görüşmelere başladı. Reuters'ın ulaştığı şirket belgeleri ve iç yazışmalar, yeniden yapılanma sürecine ilişkin detayları ortaya koyuyor.

Zor bir dönemden geçen Nissan, Fransa'nın Montigny-le-Bretonneux kentinde bulunan ve yaklaşık 560 çalışana sahip olan Nissan Automotive Europe ofisinde kapsamlı bir yeniden yapılanma planı için personel temsilcileriyle görüşme sürecine girdiğini doğruladı. Bu ofis, aynı zamanda Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgesindeki faaliyetleri de yönetiyor.

Konuya yakın bir kaynak, bölge ofisinde önemli değişiklikler olacağını ifade etti. Şirket belgelerine göre, yönetim ve sendika öncelikle gönüllü işten ayrılma (tazminatlı çıkış) seçeneğini ele almayı kabul etti. Zorunlu işten çıkarmalar ise ikinci planda değerlendirilecek. Görüşmelerin 20 Ekim’e kadar tamamlanması ve tüm detayların Kasım ayında çalışanlarla paylaşılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan’da Nisan ayında CEO koltuğuna oturan Ivan Espinosa, şirketin genelinde kapsamlı bir yeniden yapılandırma başlatmıştı. Plan kapsamında, küresel çalışan sayısının yaklaşık %15 azaltılması, üretim kapasitesinin %30 oranında düşürülerek yıllık 2,5 milyon araca çekilmesi ve mevcut 17 üretim tesisinin 10’a düşürülmesi öngörülüyor.

Bu yeniden yapılanmanın, Çin ve ABD’deki zayıf satışların yanı sıra geçmişteki agresif büyüme stratejisinin yarattığı baskıları hafifletmesi ve şirkete yaklaşık 3,4 milyar dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Fabrikalar da kapanıyor

Geçtiğimiz günlerde Nissan, Meksika’daki Civac fabrikasındaki üretimin Mart 2026’da durdurulacağını, Japonya’daki Oppama tesisinin Mart 2028’de, Nissan-Shatai’nin Shonan fabrikasının ise Mart 2027’de üretime son vereceğini duyurdu.

2024 Ekim ayında yayımlanan bir çeşitlilik raporuna göre Nissan; Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgelerinde toplam yaklaşık 19.000 kişiyi istihdam ediyor. Bu çalışanların yaklaşık %60’ı Avrupa'da bulunuyor.

