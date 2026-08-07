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    Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor, 100 km'de 4.8 litre yakıyor

    Nissan'ın yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli NX7, 41 kWh'lik dev bataryasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 4.8 metre uzunluğundaki araç, elektrikle 225 km menzil ve düşük yakıt tüketimi sunuyor.

    Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor Tam Boyutta Gör
    Nissan, oldukça büyük bir batarya paketine sahip yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) SUV modelini tanıttı. Şimdilik yalnızca Çin'de tanıtılan NX7 isimli model, özellikle yüksek elektrikli menzili ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda lansmanı gerçekleştirilecek aracın resmi basın görselleri yayınlandı ve teknik detayları gün yüzüne çıktı.

    Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından üretilen NX7, şu an için yalnızca Çin pazarına yönelik olarak sunuldu. Ancak marka, Çin pazarındaki modellerinin bir kısmını diğer ülkelere ihraç etme fikrini de değerlendiriyor. Nissan NX7, markanın elektrikli crossover modeli NX8'in küçük kardeşi olarak geliştirildi ve onunla benzer bir tasarım çizgisini paylaşıyor.

    Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor Tam Boyutta Gör
    4.79 metre uzunluğa sahip olan Nissan NX7, ebat olarak Skoda Kodiaq ve Hyundai Santa Fe gibi modellerle benzer büyüklükte. Ön tarafta iki kademeli far grubu ve arkada boydan boya uzanan şerit stop lambaları göze çarpıyor. Büyük kardeşi NX8, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle satılırken, yeni NX7 ilk etapta yalnızca şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle yollara çıkacak.

    Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor Tam Boyutta Gör

    Saf elektrikle 225 kilometre

    Araçta 98 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor ile 228 beygir gücündeki elektrik motoru bir arada görev yapıyor. Maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılan model, batarya boşken 100 kilometrede sadece 4.8 litre gibi oldukça ekonomik bir yakıt tüketim değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanma süresi henüz paylaşılmadı.

    Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor Tam Boyutta Gör
    Nissan NX7'nin en çok konuşulan özelliği, hibrit bir araç için oldukça büyük sayılan 41 kWh kapasiteli batarya paketi. Bu dev batarya sayesinde araç, CLTC ölçüm standartlarına göre 225 kilometre tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Doğal olarak bu büyük batarya, aracın ağırlığını da artırmış durumda. Nissan NX7'nin giriş versiyonunun ağırlığı 1.915 kilogram olarak açıklandı.

    Nissan NX7'nin en büyük sürprizi ise fiyat etiketinde yatıyor. Aracın 22.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip büyük kardeşi NX8'den daha uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor.

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