Nissan'dan dev bataryalı hibrit SUV: Elektrikle 225 km gidiyor, 100 km'de 4.8 litre yakıyor

Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından üretilen NX7, şu an için yalnızca Çin pazarına yönelik olarak sunuldu. Ancak marka, Çin pazarındaki modellerinin bir kısmını diğer ülkelere ihraç etme fikrini de değerlendiriyor. Nissan NX7, markanın elektrikli crossover modeli NX8'in küçük kardeşi olarak geliştirildi ve onunla benzer bir tasarım çizgisini paylaşıyor.
Saf elektrikle 225 kilometre
Araçta 98 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor ile 228 beygir gücündeki elektrik motoru bir arada görev yapıyor. Maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılan model, batarya boşken 100 kilometrede sadece 4.8 litre gibi oldukça ekonomik bir yakıt tüketim değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanma süresi henüz paylaşılmadı.
Nissan NX7'nin en büyük sürprizi ise fiyat etiketinde yatıyor. Aracın 22.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip büyük kardeşi NX8'den daha uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor.