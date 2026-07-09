Nissan'dan Duster altyapılı yeni ekonomik SUV: Küçük Patrol lakaplı Tekton tanıtıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, gelişmekte olan pazarlar için tasarladığı yeni kompakt SUV modeli Tekton'un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Hindistan'daki Renault Nissan fabrikasında üçüncü nesil Renault Duster ile birlikte üretilecek olan Tekton, başta Afrika ve Orta Doğu pazarları olmak üzere birçok bölgeye ihraç edilecek.

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Tekton, Renault Duster ile aynı platformu paylaşmasına rağmen görsel olarak tamamen farklı bir çizgide. Ön bölümde dikey ızgara, iki krom çıta ve ince LED farlar dikkat çekiyor. Bu tasarım dili modele "Küçük Patrol" lakabını da kazandırmış. 4.349 mm uzunluğa ve 2.657 mm aks mesafesine sahip olan aracın arka kısmında ise boydan boya uzanan LED şerit ve büyük "Tekton" yazısı araca modern ve güçlü bir karakter katmış.

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İç mekan ve donanım

Aracın iç mekanına baktığımızda segmentindeki bütçe dostu beklentilerin ötesinde bir konfor vaat ettiğini görüyoruz. Baz donanım seviyesinde LED farlar, klima ve Arkamys ses sistemi standart. En üst donanım paketinde çift renkli döşemeler, 10.1 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, havalandırmalı ön koltuklar, adaptif hız sabitleyici, çift bölgeli klima ve matrix far gibi donanımlar sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında da işi sıkı tutan Nissan, 6 hava yastığı, ADAS Seviye 2 sürüş destek sistemleri, 360 derece çevre görüş kamerası ve kör nokta kontrolü gibi özellikleri standart veya opsiyonel olarak sunuyor. Bharat NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başaran modelin, Global NCAP kriterlerinde de en üst seviyeyi hedeflediği belirtilmiş.

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Motor ve performans seçenekleri

Tekton, kullanıcılara iki farklı turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesinde yer alan 1.0 litrelik turbo motor 100 beygir güç ve 166 Nm tork üretirken, güç aktarımı 6 ileri manuel şanzımanla sağlanıyor. Daha güçlü 1.3 litrelik turbo motor ise 163 beygir güç ve 280 Nm tork sunuyor. Bu versiyonda 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra 6 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

Öte yandan Duster'da sunulan 1.8 litrelik hibrit motor, şimdilik Tekton'un ürün gamında yer almıyor. Ayrıca aracın arazi kabiliyetine rağmen yalnızca önden çekişli olarak sunulduğunu da dip not olarak ekleyelim.

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Nissan Tekton fiyatı

Nissan Tekton, üretildiği pazar olan Hindistan'da 1.049.000 ile 1.859.000 rupi (yaklaşık 11.000 - 19.500 dolar) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Tekton'un en büyük avantajı, Duster'ın sağlam altyapısını daha dikkat çekici tasarım ve zengin donanımla bir araya getirmesi olarak gösteriliyor. Eğer Nissan rekabetçi fiyat politikasını korursa, Tekton'un segmentinde dengeleri değiştirmesi sürpriz olmaz.

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