Nissan’dan tam katı hal bataryalı elektrikli araçlar için kritik adım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nissan, elektrikli araçlar için mevcuttaki en büyük hedeflerden birisi olan katı hal batarya teknolojisine bir adım daha yaklaştı. Japon otomobil üreticisi, ABD merkezli LiCAP Technologies ile yaptığı iş birliği sayesinde ilk tam katı hal bataryalı araçlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon bataryalara kıyasla daha düşük maliyet, daha uzun menzil, daha hızlı şarj imkanı ve daha güvenli olmaları nedeniyle elektrikli araçlarda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Ancak laboratuvarlarda elde edilen başarıları seri üretime taşımak kolay değil.

Nissan, 2028 yılını hedefliyor

Nissan, LiCAP Technologies ile kurduğu ortaklık sayesinde bu alanda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki şirket, tam katı hal bataryaları seri üretime uygun hale getirecek kuru elektrot üretim süreci üzerinde çalışacak.

Tam Boyutta Gör LiCAP’in patentli Aktif Kuru Elektrot (Activated Dry Electrode) teknolojisi, Nissan’a üretim verimliliği ve performansta “önemli avantajlar” sağlıyor. Geleneksel solvent tabanlı üretim süreçlerinin aksine kuru elektrot yöntemi kurutma ve solvent geri kazanımı ihtiyacını ortadan kaldırıyor, böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevresel etkileri azaltıyor.

Togg T10F’in detaylı tanıtım videosu yayınlandı 6 sa. önce eklendi

Öte yandan Nissan, bu yılın başında Yokohama fabrikasında ilk katı hal batarya hattını açmıştı ve 2028 mali yılına kadar kendi geliştirdiği bataryalarla donatılmış elektrikli araç modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu süreçte şirket, AR-GE çalışmalarını hızlandırarak yeni batarya teknolojisine odaklanacağını belirtiyor.

Elbette bu yarışta Nissan yalnız değil. Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis ve Honda gibi dev otomobil üreticileri de aynı teknoloji için yarışıyor. Küresel batarya pazarında güçlü konumda olan BYD ve CATL ise 2027 civarında katı hal bataryalı araçların yollarda olacağını söylüyor. Mercedes-Benz, Factorial Energy ile yaptığı iş birliği sayesinde yollarda test edilen ilk lityum-metal katı hal bataryalı aracı geliştirmiş durumda. Bunun yanı sıra SAIC MG, yarı katı hal bataryalı ilk modeli MG4’ü küresel olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan’dan tam katı hal bataryalı otomobiller için kritik adım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: