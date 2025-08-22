Nissan’dan tam katı hal bataryalı elektrikli araçlar için kritik adım

Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon bataryalara kıyasla daha düşük maliyet, daha uzun menzil, daha hızlı şarj imkanı ve daha güvenli olmaları nedeniyle elektrikli araçlarda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Ancak laboratuvarlarda elde edilen başarıları seri üretime taşımak kolay değil.
Nissan, 2028 yılını hedefliyor
Nissan, LiCAP Technologies ile kurduğu ortaklık sayesinde bu alanda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki şirket, tam katı hal bataryaları seri üretime uygun hale getirecek kuru elektrot üretim süreci üzerinde çalışacak.
Öte yandan Nissan, bu yılın başında Yokohama fabrikasında ilk katı hal batarya hattını açmıştı ve 2028 mali yılına kadar kendi geliştirdiği bataryalarla donatılmış elektrikli araç modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu süreçte şirket, AR-GE çalışmalarını hızlandırarak yeni batarya teknolojisine odaklanacağını belirtiyor.
Elbette bu yarışta Nissan yalnız değil. Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis ve Honda gibi dev otomobil üreticileri de aynı teknoloji için yarışıyor. Küresel batarya pazarında güçlü konumda olan BYD ve CATL ise 2027 civarında katı hal bataryalı araçların yollarda olacağını söylüyor. Mercedes-Benz, Factorial Energy ile yaptığı iş birliği sayesinde yollarda test edilen ilk lityum-metal katı hal bataryalı aracı geliştirmiş durumda. Bunun yanı sıra SAIC MG, yarı katı hal bataryalı ilk modeli MG4’ü küresel olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: