Nissan’ın en ucuz elektriklisi geliyor: İsmi resmen açıklandı

Geçmişte 2009-2013 yılları arasında Suzuki Alto temelli ekonomik bir şehir arabası olarak satılan Pixo, bu kez tamamen elektrikli bir "şehir canavarı" olarak geri dönüyor.
Renault Twingo altyapısı ve retro tasarım
Tıpkı yeni Nissan Micra’nın Renault 5 altyapısını kullanması gibi Pixo da doğrudan Renault Twingo platformunu temel alacak ve Fransa’da aynı banttan inecek.
Nissan, aracın tüm detaylarını 23 Eylül tarihinde düzenleyeceği lansmanla resmen açıklayacak.
Yaklaşık 20.000 euro fiyat
Resmi teknik veriler henüz açıklanmasa da aracın Twingo ile birebir aynı sistemle gelmesi bekleniyor Bu kapsamda beklenen özellikler şöyle:
- Motor ve güç: Öne yerleştirilmiş 80 HP (59 kW) gücünde kompakt elektrik motoru.
- Batarya ve menzil: 27.5 kWsa kapasiteli batarya paketi sayesinde yaklaşık 250 km WLTP menzili.
- Fiyat: Avrupa’da Twingo ile benzer bir fiyat etiketine sahip olması beklenen aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 20.000 euro seviyesinde olması planlanıyor.