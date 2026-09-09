Nissan’ın en ucuz elektriklisi geliyor: İsmi resmen açıklandı

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli araç pazarında uygun fiyatlı giriş seviyesine odaklanmak adına efsanevi şehir otomobili ismini raftan indirdi. Markanın Micra’nın altına konumlandıracağı yeni A segment şehir otomobili, Nissan Pixo adını taşıyacak.

Geçmişte 2009-2013 yılları arasında Suzuki Alto temelli ekonomik bir şehir arabası olarak satılan Pixo, bu kez tamamen elektrikli bir "şehir canavarı" olarak geri dönüyor.

Renault Twingo altyapısı ve retro tasarım

Tıpkı yeni Nissan Micra’nın Renault 5 altyapısını kullanması gibi Pixo da doğrudan Renault Twingo platformunu temel alacak ve Fransa’da aynı banttan inecek.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan ilk kısa ipucu videosundaki "atarı oyunu / piksel" estetiği, aracın 1980’lerin ikonik Nissan Pike konseptlerindeki retro tasarım ruhunu günümüze taşıyacağını kanıtlıyor.

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Nissan, aracın tüm detaylarını 23 Eylül tarihinde düzenleyeceği lansmanla resmen açıklayacak.

Yaklaşık 20.000 euro fiyat

Resmi teknik veriler henüz açıklanmasa da aracın Twingo ile birebir aynı sistemle gelmesi bekleniyor Bu kapsamda beklenen özellikler şöyle:

Motor ve güç: Öne yerleştirilmiş 80 HP (59 kW) gücünde kompakt elektrik motoru.

Öne yerleştirilmiş gücünde kompakt elektrik motoru. Batarya ve menzil: 27.5 kWsa kapasiteli batarya paketi sayesinde yaklaşık 250 km WLTP menzili.

kapasiteli batarya paketi sayesinde yaklaşık WLTP menzili. Fiyat: Avrupa’da Twingo ile benzer bir fiyat etiketine sahip olması beklenen aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 20.000 euro seviyesinde olması planlanıyor.

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