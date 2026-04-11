NX8, boyutlarıyla Nissan'ın popüler SUV modelleri Rogue ve Ariya'yı geride bırakıyor. 4.870 mm uzunluğa ve 2.917 mm aks mesafesine sahip olan araç, markanın şimdiye kadarki en teknolojik modellerinden biri olarak sunuldu. Dongfeng'in platformu üzerine inşa edilen bu yeni SUV, gelişmiş araç kontrol üniteleri ve akıllı sistemlerle donatılmış durumda.
Hızlı şarj ve çift motor seçeneği
800V'luk "Tianyan Architecture 2.0" platformu üzerinde yükselen NX8, 5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80 doluluğa sadece 12 dakikada ulaşabilmekte. Araç iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon 81 kWh kapasiteli LFP bataryasıyla CLTC standartlarına göre 650 km'ye kadar menzil sunarken, 288 ve 335 beygir gücünde iki farklı seçenekle geliyor.
Fütüristik iç mekan ve rekabetçi fiyat
Aracın iç tasarımı oldukça fütüristik detaylar barındırıyor. Kabinde 62 inçlik devasa artırılmış gerçeklik (AR) baş üstü göstergesi (HUD), 15.6 inçlik çift bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneli mevcut. Güvenlik tarafında ise tavana monte edilmiş LiDAR ve toplam 29 sensör ile donatılan araç, şehir içi ve otoyol kullanımında navigasyon destekli otopilot (NOA) ve akıllı park asistanı gibi özellikler sunuyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz