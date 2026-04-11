Nissan'ın yeni elektrikli SUV modeli ortalığı karıştırdı: 30 dakikada 8.500 sipariş

Tam Boyutta Gör Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından tanıtılan NX8 isimli yeni elektrikli SUV modeli piyasaya deyim yerindeyse fırtına gibi bir giriş yaptı. Şirket verilerine göre ön sipariş süreci başladığı andan itibaren ilk yarım saatte 8.423 adet sipariş sayısına ulaşıldı.

Tam Boyutta Gör Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından tanıtılan NX8 isimli yeni elektrikli SUV modeli piyasaya deyim yerindeyse fırtına gibi bir giriş yaptı. Şirket verilerine göre ön sipariş süreci başladığı andan itibaren ilk yarım saatte 8.423 adet sipariş sayısına ulaşıldı.

NX8, boyutlarıyla Nissan'ın popüler SUV modelleri Rogue ve Ariya'yı geride bırakıyor. 4.870 mm uzunluğa ve 2.917 mm aks mesafesine sahip olan araç, markanın şimdiye kadarki en teknolojik modellerinden biri olarak sunuldu. Dongfeng'in platformu üzerine inşa edilen bu yeni SUV, gelişmiş araç kontrol üniteleri ve akıllı sistemlerle donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Hızlı şarj ve çift motor seçeneği

800V'luk "Tianyan Architecture 2.0" platformu üzerinde yükselen NX8, 5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80 doluluğa sadece 12 dakikada ulaşabilmekte. Araç iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon 81 kWh kapasiteli LFP bataryasıyla CLTC standartlarına göre 650 km'ye kadar menzil sunarken, 288 ve 335 beygir gücünde iki farklı seçenekle geliyor.

Tam Boyutta Gör Menzil uzatıcılı (EREV) versiyon ise 335 beygirlik elektrik motorunu, 1.5T benzinli motorla kombinliyor. Saf elektrik menzili 310 km olan bu varyant, benzinli motorun desteğiyle aracın toplam menzilini 1.450 km'ye kadar çıkarabilmekte.

Tam Boyutta Gör

Fütüristik iç mekan ve rekabetçi fiyat

Aracın iç tasarımı oldukça fütüristik detaylar barındırıyor. Kabinde 62 inçlik devasa artırılmış gerçeklik (AR) baş üstü göstergesi (HUD), 15.6 inçlik çift bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneli mevcut. Güvenlik tarafında ise tavana monte edilmiş LiDAR ve toplam 29 sensör ile donatılan araç, şehir içi ve otoyol kullanımında navigasyon destekli otopilot (NOA) ve akıllı park asistanı gibi özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Çin pazarında yaklaşık 22.000 ila 30.800 dolar arasında değişen fiyatlarla piyasaya sürülen NX8'in ilk etapta tam elektrikli versiyonu satışa çıktı. Menzil uzatıcılı (EREV) versiyonun teslimatlarına ise Mayıs ayında başlanacak. Nissan'ın bu yeni modelini Avrupa, Tayland ve Avustralya gibi küresel pazarlara da ihraç etmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan'ın yeni elektrikli SUV'si yarım saatte 8.500 sipariş aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: