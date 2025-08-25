Nissan, ucuz elektrikli modelini 2027'de piyasaya sürecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Renault ile Nissan, elektrikli modellerinde geliştirme ve üretim süreçlerini paylaşarak ittifaklarını güçlendiriyor. Örneğin Nissan Ariya ile Renault Scenic E-Tech, grubun “AmpR Medium” platformunu kullanıyor. Ancak iki modelin üretim yerleri ayrı. Renault 5 E-Tech Electric ve Nissan Micra'da da benzer bir durum söz konusu ve iki model de Fransa’nın kuzeyindeki Douai fabrikasında aynı banttan çıkıyor.

Ortaklar 2026’da bu iş birliğini daha küçük segmente taşımaya hazırlanıyor. Renault, önümüzdeki yıl 1990’lardaki orijinal Twingo'ya modern bir yorum getirerek yeniden sahneye çıkaracak. Tamamen elektrikli şehir otomobili, yuvarlak farlarıyla nostalji yaratmayı ve 20 bin euronun altındaki giriş fiyatıyla alıcı bulmayı hedefliyor.

Satışları zayıf seyreden Nissan için de düşük maliyetli bir elektrikli giriş modeli kritik önem taşıyor. Bu nedenle marka, Twingo’nun ikizini sahaya sürecek. Her iki araç da Renault’nun Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Dördüncü nesil Twingo’nun 2026 baharında, Nissan versiyonunun ise 2027'nin başında tanıtılması planlanıyor.

Fransız ticaret dergisi L’argus'un şirket içerisindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre Nissan, yeni şehir otomobiline “Wave” adını verecek.

Renault, maliyetleri düşük tutmak amacıyla yeni Twingo’nun geliştirilmesinde Çinli otomotiv devi Geely ile iş birliği yaptı. Dördüncü nesil Twingo, grubun “AmpR Small” mimarisini kullanacak. 63 kW gücündeki elektrik motoru ve batarya Çin’den tedarik edilecek. Renault, söz konusu bataryanın 300 kilometreye kadar menzil sunacağını belirtiyor.

